Такими боеприпасами будут оснащаться самолеты малой заметности B-2A и сверхсекретные B-21

В Пентагоне решили от слов к делу вернуться к разработке современного варианта ядерной гравитационной бомбы. Так бомбы B61-13, вызвавшие немалый информационный всплеск, будут установлены в бомбовые отсеки малозаметных бомбардировщиков. Среди подобных самолетов Пентагоном выбраны B-2A и сверхсекретный передовой B-21. Новая бомба будет являться "противобункерной", с явными свойствами боеприпаса повышенной точности. И на что стоит сделать акцент, снаряд с ядерной начинкой получит корректируемое оперение, плотно интегрированное с инерциальной системой наведения.





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Источник фото: news.ru







Но не время прекращать удивляться: вполне себе современное авиационное вооружение лишено платы GPS-наведения, если сравнивать с "классической" JDAM. Почему это сделано? Военные инженеры из Северной Америки справедливо решили, если эти бомбы будут применяться, то спутники, и всё, что с этим связано, скорее всего будут нивелированы как класс и уничтожены.

А вот что не меняется от "старой доброй" B61-7, так это равновесные заряды ядерных боеприпасов, в обоих случаях составляющие в тротиловом эквиваленте весомые 360 килотонн. И как сказано в публикации, квадрат точности равен 30 метрам, весьма несущественным для такого класса бомбы. В добавок ударный боеприпас умеет "в углубление", тем самым не просто взрываясь на поверхности, а проникая сквозь толщу земных пород, достигая стен подземных бункеров.





B-21. Источник фото: wallpaperflare.com







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Причем как заверяют в пресс-релизе американские военные, бомба нужна не как оперативная реакция на определенный случай в мире, а как следствие стремительно ухудшающейся обстановки на планете Земля (прямой намек на потенциальный ядерный конфликт общемирового уровня).