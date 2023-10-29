Легко понять, что дело пахнет керосином

Прошедшая ночь выдалась крайне тяжелой для украинского Генштаба. Последнему пришлось принять крайне непростое и не очень популярное решение о выводе старших офицеров вместе с командным пунктом ВСУ из Авдеевки. Такой информацией располагает источник с мест в лице отставного чиновника ДНР Даниила Безсонова.

По словам бывшего замминистра информации, все проводимые эвакуационные мероприятия выполнялись в строгом секрете, но не от российской армии, как можно было предположить, а от непосредственных подчиненных, для пресечения реактивной паники среди нижестоящих офицеров и следом украинских солдат, - рассказал бывший функционер ДНР. Кроме того, всё это явно согласовано с тем самым официальным Киевом, - уверен Безсонов.

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Источник фото: google.com





На днях появилась новость, что военные украинского авдеевского гарнизона не верят в чудо и постепенно принимают тяжёлую ситуацию здесь, будучи не в силах удержать строившийся на протяжении долгих восьми лет местный укрепрайон. "Падение не за горами", - пояснил один из украинских солдат. К тому же российская авиация в принципе не испытывает дефицита в тяжелых вооружениях, непрестанно поражая заглубленные бункеры всем, что есть. А сюда входят и 152-мм артиллерийские снаряды, авиационные бомбы с модулями УМПК и некоторые другие типы оружия.

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Между тем в соседнем Соледаре у солдат ВСУ ситуация ненамного лучше: у них заканчиваются обычные патроны (но, много снарядов и мин).