То ли ещё будет, когда исчезнут снаряды

Украинская армия на фронте в районе Соледара переживает далеко не лучшие времена. Дошло до того, что солдаты ВСУ стали считать патроны к стрелковому вооружению. Об остром дефиците патронов к личному оружию соледарского гарнизона ВСУ корреспондентам ТАСС рассказал офицер с полевым позывным "Скиф", прекрасно осведомленный о ситуации по ту сторону "ленточки" в связи со своей должностью командира разведотряда.





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Источник фото: chestmundira.ucoz.ru







Командир разведчиков смог подслушать разговор военнослужащих украинской армии во время очередного радиоперехвата. По закрытой линии связи солдаты ВСУ делятся друг с другом довольно непростым своим положением, вынуждающим вести подсчет боекомплекта поштучно. Лишь в страшном сне могло привидеться, с горечью констатирует один другому украинские военнослужащие. И видимо из-за этого штурмовики ВСУ перешли к крайней мере и только ночью вынуждены идти в атаку на русские позиции здесь, считает "Скиф".





Источник фото: lenta.ru





Но по словам офицера разведки, "патронный кризис" не означает нехватки тяжелого калибра и мин. Что на этом участке ЛБС как раз не наблюдается. Вместе с тем по ряду неназванных причин, ВСУ откатились с передовых рубежей глубже в тыл на второстепенные оборонительные линии, тем самым увеличив расстояние до российских позиций на некоторых направлениях до 1000 метров.

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Совсем не добавляют радости воюющим здесь солдатам и офицерам ВСУ удары планирующих бомб крупного калибра со стороны ВКС РФ. Так одной из ФАБ-1500УМПК был нанесен удар по штабу тактической группы "Соледар". По результатам удара есть потери среди старших офицеров командного пункта.