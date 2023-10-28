Об этом рассказал непосредственный командир чеченского спецназа Алаудинов

Бывшие военнослужащие знаменитого ЧВК "Вагнер" решили перейти в спецназ "Ахмат" и уже появились непосредственно на ЛБС на территории проведения СВО на Украине. О прибытии бывших "музыкантов" рассказал в своем интервью для РИА Новости руководитель спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

Как рассказал офицер, это не первый случай появления в группе "вагнеровцев". Но на текущий момент происходит массовое вливание опытных бойцов отряда, бывших в свое время под руководством Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Причем в организацию вместе с рядовыми штурмовиками переходят и командиры штурмовых групп.

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Источник фото: РИА Новости







Кроме того, по словам генерала, в прошлые времена между ЧВК "Вагнер" и Ахматом существовали вполне дружеские отношения (которые существуют и сейчас), когда каждый был уверен друг в друге. Кроме того, с прошлых времен осталось и большое уважение между этими двумя элитными формированиями.

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Не в последнюю очередь выбор, куда перебраться после прекращения проекта "Вагнер", важную роль сыграло то, что Ахмат обеспечивается на самом высоком уровне всем необходимым для ведения интенсивных боестолкновений с противником.