А ведь "внезапно" зимой украинской армии предстоит встречать уже наступающую российскую армию

Вместо того чтобы подготовиться должным образом к вероятному зимнему наступлению российских сил, украинский генералитет в бездарной манере решил угробить огромное количество своих элитных подразделений об мощную оборону ВС РФ. Что будет в холодный период с ВСУ, один бог знает, утверждает отставной военнослужащий ЦРУ Ларри Джонсон.

По мнению эксперта, урон человеческих жизней в украинской армии трудно восполнить даже в среднесрочный период. Об это можно ответственно заявить, взяв за основу данные, где 12 бригад, подготовленные в государствах, входящих в НАТО, 9 оперативно-тактических соединений исчерпались полностью. Холодные цифры статистики выражают потери в 45-60 тысяч человеческих жизней, поделился своим мнением Джонсон для подкаста Judging Freedom на YouTube.

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Источник фото: bmpvsu.ru







Возобновить численность погибших солдат и офицеров в новых бригадах возможно, но для этого потребуется не менее 6 месяцев на подготовку новичков. К тому же далеко не факт, что новые призывники смогут компенсировать потерю опытных ветеранов, "понюхавших" пороху в ожесточенных сражениях с российской армией под Работино и на иных самых горячих участках протяженной ЛБС.









Источник фото: ria.ru





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Между тем руководство Пентагона, словно уже на все 100% не веря в успех нового гипотетического наступления украинской армии на новых направлениях, решили передать в распоряжение ВСУ "раздетые" от продвинутой брони американские танки Abrams. Причем ряд экспертов хором утверждают, что "американец" существенно уступает по уровню бронирования германскому Leopard и британскому Challenger.