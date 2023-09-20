Танки Challenger 2 и БТР Stryker оказались неспособны переломить ситуацию

Под Работино оказалась разбита элитная 82-я бригада ВСУ, передает Военкор RT Влад Андрица. Не помогли десантно-штурмовому соединению и высокие натовские стандарты, по которым группа проходила подготовку.

Журналист, ссылаясь на разведчика-офицера с полевым позывным "Бекас", рассказал, что тяжелая бронетехника не пытается подобраться к переднему краю обороны российской армии, не в силах устоять перед массированным огнем встречающей стороны. Компенсировать высокую защищенность иностранных образцов военнослужащие ВСУ пытаются скоростью легкого автотранспорта, задействуя пикапы, но даже при единственном попадании российской артиллерии у них нет ни единого шанса выстоять.

реклама





Источник фото: news.ru







Но если бы это была только одна из проблем, характерных для ВСУ в треугольнике Новопрокопьевка - Вербовое и Работино. Так украинские подразделения страдают из-за сложностей с ротацией личного состава и острым дефицитом боеприпасов, в том числе и для артиллерии. Не добавляет здорового энтузиазма в наступлении и бесконечные минные поля ВС РФ, установленные по "расширенным нормам" с обилием новаторских идей от самих солдат российской армии, "вшивающих" между минами контейнеры с горючей жидкостью, воспламеняющейся от сбросов спецбоеприпасов союзных дронов.





M2 Bradley A2 ODS-SA перед отправкой на Украину. Источник фото: википедия







Кроме того, 82-я ОДШБр не одинока в своих потерях: существенно снизился наступательный потенциал 47-й ОМБр "Магура" и резервных частей - 116-й и 118-й механизированных бригад.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать

На 82-ю бригаду украинский Генштаб возлагал большие надежды в прорыве российской обороны, где отдельных чаяний были удостоены тяжелые британские ОБТ Challenger 2 и относительно современные БМП Marder и американские БТР Stryker. Но как оказалось, горит это все не хуже, чем Leopard и M2 Bradley.