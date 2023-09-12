Теперь у ВСУ на два британских танка меньше

Украинское "поголовье" тяжелой британской бронемашины Challenger 2 официально уменьшилось на две "головы". В мировой сети интернет разместили видеокадры, на которых отчетливо видно выведенный из строя и обездвиженный ОБТ островного королевства, переданный в ВСУ. Теперь примером простых расчетов было выяснено, что украинская армия располагает лишь 12-ю современными танками из семейства "Соперник 2".





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Глядя на печальную историю с британской бронемашиной, гораздо лучше защищенной чем американский Abrams, Белый дом решил перенести поставки своих танков ВСУ, "прикрываясь" позицией, что надо лучше подготовить украинских военных. Источник фото: ura.ru





По открытым данным Челленджер Второй есть только на вооружении элитной 82-й ОДШБр ВСУ, являющейся до последнего момента стратегическим резервом украинского Генштаба, но из-за критической ситуации на передовой в Запорожской области брошенной на российские "амбразуры". По результатам действий удалось лишь занять малочисленный поселок Работино, но этот успех целиком нельзя считать лишь победой "восемьдесят второй", лишившейся в упорном сражении большого количества опытных военнослужащих.





Ракета Корнет-Э. Источник фото: ru.wikipedia.org







Первый же Challenger был уничтожен 5 августа, когда умелыми действиями российской стороны западную машину заманили в ловушку и с близкого расстояния сожгли ракетным выстрелом "Корнета". И удивляться не приходится: выдерживающий по словам бывших военных её величества королевы выстрелы РПГ-7, танк не может справиться с тандемной частью современного противотанкового средства русских: бронепробиваемость Корнета в последней модификации 9М133ФМ-3 составляет до 1400-мм гомогенной брони, а линия максимального бронирования британского ОБТ лишь в фронтальной проекции башни составляет 1000-мм.

Так же на просторы мировой паутины выложили интервью с "Пастырем", противотанковый расчет которого уничтожил первый подтвержденный Challenger 2 под Работино.







