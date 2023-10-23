Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Дроновод Шкет рассказал, куда "Ланцет" будет бить при появлении на передовой танка Abrams
Будут гореть не хуже Леопардов, а то и лучше

реклама

   Abrams не является неуязвимым перед лицом российского дрона "Ланцет", заявил оператор ударного БПЛА в своем интервью РИА Новости.

   По словам военнослужащего с позывным Шкет, уязвимости тяжелого ОБТ хорошо известны бойцам его группы, кроме того сослуживцы уже знакомы с другой иностранной техникой и имеют в качестве уничтоженного трофея немецкие Leopard. Поэтому между продукцией германского Rheinmetall AG и американской General Dynamics нет принципиальной разницы в плане защиты от беспилотников - у всех этих бронемашин одинаковые слабости, например недостаточное бронирование верхней полусферы башни. И дополнительной американский танк имеет такую уязвимость, как заднюю часть той же башни, где с обратной стороны располагается ниша со снарядами. В добавок, как отче наш, каждый дроновод изучил пособие по всем слабым зонам танка из Америки, которые, как сообщает Шкет, каждый из его отряда хочет проверить на практике.

реклама


Источник фото: google.com


   Предыстория. Именно во время прошлой семидневки вся партия M1 Abrams была получена украинской стороной в количестве 31 штуки. Так же в то же самое время добрались экипажи ВСУ, проходившие обучение на иностранных полигонах по управлению этими ОБТ.


Источник фото: wallpaperflare.com


   Между тем помимо российского вооружения, такого как противотанковые ракеты "Вихрь" ударных вертолетов ВКС РФ, ПТРК "Корнет" и собственно дронов "Ланцет", для Абрамсов непреодолимыми преградами может стать рыхлая размокшая почва запорожской степи вкупе с прожорливым двигателем и слабой логистикой и неумелыми действиями украинских техников-ремонтников.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

   А американский старший офицер в отставке Риттер и вовсе назвал этот танк "мобильным стальным гробом".

#abrams #ланцет #дроны-камикадзе #abrams m1 #abrams на украине #abrams на тайване #слабые зоны abrams
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Большой расход топлива и огромный вес танков Abrams могут затруднить их использование на передовой
В Украине замечена новая Герань-3 – на что способен новый дрон-камикадзе и чем он опасен для ПВО ВСУ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Получен древний сигнал из далёкой галактики, дошедший за 8 млрд лет
39
Ветераны ЧВК "Вагнер" рассказали об особом подразделении "Амбрелла"
2
Пресс-службу Министерства Обороны Украины возглавил писатель-фантаст
9
Скейтборд из фильма "Назад в будущее" скоро может стать доступным для широкой публики
3
Госкорпорация Ростех вводит в строй Коалицию-СВ, задающую новые стандарты в артиллерии
1
The Sun: Китай направил 6 военных кораблей на Ближний Восток
1
Комета размером с Эверест пролетит мимо Земли на расстоянии 225 миллионов километров
+
Производительность нового Qualcomm Snapdragon X Elite примерно в 2 раза выше, чем у чипов x86
2
Крупнейшие армии мира по состоянию на 2023 год
6
Обладатели видеокарт GeForce GTX 10, Radeon RX 5000 и старше насладиться Alan Wake 2 вряд ли смогут
22
Дженсен Хуанг намекнул, что Huawei разработала видеокарты для обучения ИИ, не уступающие NVIDIA
+
Большой расход топлива и огромный вес танков Abrams могут затруднить их использование на передовой
6
Российская армия получит новые высокоскоростные имитаторы крылатых ракет
1
Севморпуть станет круглогодичным на всем протяжении
2
Россия ведет строительство на 100% российского телекоммуникационного спутника
3
На смену летающим мопедам пришли летающие газонокосилки – Россия использовала новые дроны-камикадзе
1
OpenAI (ChatGTP) научился понимать и передавать эмоции
2
3D-GPT: новый подход к 3D-моделированию
2
Разогнанный до 8 ГГц Core i9-14900K позволил добиться невероятного значения fps в Counter-Strike 2
3
В «Авиастар» показали, как проходит изготовление тяжёлых военно-транспортных самолётов Ил-76МД-90А
+

Популярные статьи

Как выбрать видеокарту для 2К, почему глупо покупать 4К-монитор, и сколько стоит правильная GPU
117
Коротко о проблемах Linux и реакции на них
140
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Октябрь)
46
Собираю идеальный игровой ПК под себя за 200 000р – что бы я купил для себя любимого здесь сейчас
30
ХАМАС загнал Израиль в ловушку: Тель-Авив ждёт либо политическое, либо военное поражение – эксперты
38
Украина получила ракеты ATACMS: первые успехи и какое влияние окажут на ход боевых действий
13
Появление роботизированной САУ Коалиция-СВ создаст перелом в контрбатарейной борьбе на СВО
10
Россия и Китай строят подводный крейсер стратегического назначения для противодействия альянсу AUKUS
2
О причинах нападения на Израиль
16
Быстро удалить лишний объект с фото сможет нейросеть Object Remover
1

Сейчас обсуждают

Абу Аммар
18:05
он говрил ему норм
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Октябрь)
FelsheR-BAN100913
18:02
у алкаша инвалида одного местного такая есть - гавно полное. В РФ калекам бесплатно выдают это уг.
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Октябрь)
Чato-bot
18:00
Резюмируя Игнашку: Если раньше каклы от звука мопеда просто ссались, то теперь от нового звука ещё и жиденького стали в шальвары подпускать.
Раскрыты характеристики Snapdragon 8 Gen 3: на 30 % быстрее предшественника, поддержка Unreal Engine 5 и внешнего дисплея
Игорь Быков
17:59
Ватноголовому биомусору везде хохлы мерещатся
Wargaming рассказала о пожертвованиях из World of Tanks в адрес Украины
FelsheR-BAN100913
17:59
Ниже уровня Петросяна тяжело воспринимаю. Тем более если правда юмор.
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Октябрь)
Игорь Быков
17:59
Какая мощность, долбоеб? Там здания целые, воронки нет, просто сгорели тачки на парковке. Если бы туда реально попала ракета ЦАХАЛ, то там бы реально подохло гораздо больше аллахакбаровцев, ну и их вы...
Wargaming рассказала о пожертвованиях из World of Tanks в адрес Украины
N1ghtwish
17:56
Придется опять создавать вид, что меняю провайдера и оператора, чтобы позвонили и предложили выгодный не публичный тариф?
В России в 2024 году могут подорожать домашний интернет и услуги связи
Абу Аммар
17:53
у тя есть такая карта или местные геи тебе так сказали?
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Октябрь)
Китя.
17:50
Уверен что нет ядерного оружия ? У Пакистана есть аж с 1972 года и его армия занимает 6 место в мире.
ХАМАС загнал Израиль в ловушку: Тель-Авив ждёт либо политическое, либо военное поражение – эксперты
Валерий Баландин ( Палыч )
17:49
По мнению учёных изучающих космос, с момента"большого взрыва" прошло около 15 миллиардов "простых лет", вы же в статье используете исчисление "световых лет"..., НОНСЕНС!
Получен древний сигнал из далёкой галактики, дошедший за 8 млрд лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем