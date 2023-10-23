Будут гореть не хуже Леопардов, а то и лучше

Abrams не является неуязвимым перед лицом российского дрона "Ланцет", заявил оператор ударного БПЛА в своем интервью РИА Новости.

По словам военнослужащего с позывным Шкет, уязвимости тяжелого ОБТ хорошо известны бойцам его группы, кроме того сослуживцы уже знакомы с другой иностранной техникой и имеют в качестве уничтоженного трофея немецкие Leopard. Поэтому между продукцией германского Rheinmetall AG и американской General Dynamics нет принципиальной разницы в плане защиты от беспилотников - у всех этих бронемашин одинаковые слабости, например недостаточное бронирование верхней полусферы башни. И дополнительной американский танк имеет такую уязвимость, как заднюю часть той же башни, где с обратной стороны располагается ниша со снарядами. В добавок, как отче наш, каждый дроновод изучил пособие по всем слабым зонам танка из Америки, которые, как сообщает Шкет, каждый из его отряда хочет проверить на практике.

реклама





Источник фото: google.com







Предыстория. Именно во время прошлой семидневки вся партия M1 Abrams была получена украинской стороной в количестве 31 штуки. Так же в то же самое время добрались экипажи ВСУ, проходившие обучение на иностранных полигонах по управлению этими ОБТ.





Источник фото: wallpaperflare.com





Между тем помимо российского вооружения, такого как противотанковые ракеты "Вихрь" ударных вертолетов ВКС РФ, ПТРК "Корнет" и собственно дронов "Ланцет", для Абрамсов непреодолимыми преградами может стать рыхлая размокшая почва запорожской степи вкупе с прожорливым двигателем и слабой логистикой и неумелыми действиями украинских техников-ремонтников.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

А американский старший офицер в отставке Риттер и вовсе назвал этот танк "мобильным стальным гробом".