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Madarator
Риттер: Американские Abrams - это "мобильный стальной гроб" и не помогут украинской армии
И за пару месяцев обучения танкистам ВСУ будет сложно научиться попадать в российские танки

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   Пока в США местный генерал Марк Хертлинг предупреждает, что при неправильном использовании тяжелого ОБТ Abrams его высокотехнологичный газотурбинный двигатель может взорваться прямо во время движения, уже по мнению известного отставника Скотта Риттера, M1A1 не будут представлять серьёзной опасности и суровой угрозы для российских вооруженных сил в ходе конфликта в зоне проведения СВО. Так в своей статье для издания Sputnik, экс-разведчик особо отметил, что по сути своей Абрамсы есть не что иное, как "мобильный стальной гроб".


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Источник фото: ura.ru


   Кроме того особого замечания были удостоены украинские танкисты, сроки обучения которых "ни в какие ворота не лезут": несколько месяцев обучения управлением сложной американской техникой годятся лишь только для получения базовых навыков эксплуатации этого ОБТ. По предположению Риттера, будущие экипажи во время сражений даже не смогут точно поразить российские танки и бронемашины, будучи слабо подготовлены для стрельбы из 120-мм пушки Rh-120 L44.  


    "Капризная" силовая установка американского танка AVCO Lycoming AGT-1500. Источник фото: is2006.livejournal.com


   Ровно неделю назад в восточноевропейскую республику поступила первая партия из 10-ти тяжелых танков Абрамс. А вот руководство Пентагона рассказало, что на самом деле американские ОБТ находятся на Украине на протяжении нескольких месяцев и уже успели проявить себя на полях сражений, поучаствовав в южном контрнаступлении в Запорожской области.

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    Между тем в издании Business Insider предположили, что низкая техническая подготовка и слабая "именная" обслуживающая инфраструктура украинских техников способны причинить куда больше вреда грозной боевой машине, чем вместе взятые русские ракеты, тяжелые дроны и замаскированные противотанковые мины.

#abrams #скотт риттер #абрамс на украине
Источник: rg.ru
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