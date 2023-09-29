Ну а если все американские танки ВСУ потеряет на поле боя, то и обслуживать их не надо будет

Как оказалось, дешевая вольфрамовая броня по сравнению со снятой продвинутой урановой защитой Abrams - это ещё полбеды для украинской армии. Куда "страшнее" может оказаться низкая техническая подготовка техников ВСУ, не способных по мнению издания Business Insider, справиться должным образом с обслуживанием американской бронетехники.





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Источник фото: rbc.ru





Так в редакции считают, что ОБТ Абрамс - это один из лучших танков "прямо сейчас", но его защита далеко не идеальна, будучи уязвима для "тяжелых" мин, противотанковых ракет, крупнокалиберной артиллерии и ударных дронов. Всё то же самое касается и "обороноспособности" британского Challenger 2 и немецкого Leopard 2, защищенных куда лучше, чем танковый продукт из США. Так в Абрамсе есть весьма "чувствительные" зоны, оснащенные броней похуже толстолобых башни и фронтальной части корпуса.





Подорвавшийся на противотанковой мине Абрамс. Источник фото: topwar.ru







И будет большой проблемой, если гусеничная машина встретится с БПЛА, оснащенным взрывчаткой в усиленном порядке, где для умножения ударного эффекта размещаются друг за другом противотанковый гранатометный выстрел и противотанковая мина. Именно такой "труднопреодолимый" суповой набор выбил существенное количество западной бронетехники во время неудачного украинского контрнаступления.

Но всё это практически "ничто" против того факта, что техническое обслуживание Абрамса совершенно не сравнимо с техническими навыками и оснащением украинских ремонтных бригад и их персонала, явно не готовых к новым вызовам в лице американского ОБТ. Так газотурбинная силовая установка Honeywell AGT1500 очень требовательна в обслуживании и весьма прожорлива в отношении топлива.





3Д-модель двигателя Honeywell AGT1500. Источник фото: grabcad.com





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Кроме того большинство систем и модулей тяжелого американского ОБТ невероятно "высокомерны" к специалистам, не обладающими должными сноровкой и навыками в обращении со сложной начинкой этих устройств. Причем подобное мнение высказали не журналисты BI, а приглашенный эксперт Гудзоновского института Роберт Гринвей, в бытность свою военным, отдавший немалое время службы на танке Abrams.