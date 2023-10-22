Некоторые женщины не дожидаясь попадания в "красную зону" в массе своей увольняются

Медицинское образование для женщин стало "билетом" для попадания в ТЦК - украинский военкомат для постановки на воинский учет, поделились информацией с ТАСС обыватели на Украине.

У собеседников появились данные, что абсолютно все медицинские работники, в том числе и люди с фармацевтическим образованием, обязаны явиться в военкомат для "уточнения данных". Догадываясь что их может ожидать, украинская прекрасная половина человечества в массовом порядке стала увольняться, вплоть до срочной миграции в более благополучные государства. Благо прямо сейчас переместиться по ту сторону границы ещё возможно.

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Источник фото: grodnonews.by







Согласно новым поправкам в закон, получить "приглашение" посетить добровольно военкомат могут врачи женского пола разных направлений, таких как стоматологи, акушеры, провизоры, медсестры. Правила будут касаться широкого диапазона возрастов: от 18 до 60 лет.

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Между тем сами военные из украинского МО подтверждают, что больше нескольких ста тысяч жителей Украины всеми способами стараются избежать попадания в ВСУ.