А тем временем по мнению западной разведки, со стороны КНДР эшелонами "в режиме экспресс" в Россию перебрасываются корейские "Царь-РСЗО"

ВСУ вместо огневого мешка, в котором они пребывают в перманентном состоянии после прорыва в районе населенного пункта Работино, украинская армейская группировка может попасть в оперативное окружение, способное закончиться захлопыванием "крышки" котла, утверждает руководитель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своей беседе с журналистом "ТАСС".

Рогов располагает информацией, что украинский Генштаб осознает потенциально негативное развитие ситуации и всеми доступными ему силами пытается распространить и расширить свой плацдарм контроля вширь. Иначе ВСУ в заданном квадрате ждет окружение и последующий разгром.

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Источник фото: ria.ru







Для этого ударная группировка ВСУ старается продвинуться в западном направлении от Работино к поселку Копань. Но несмотря на прилагаемые усилия, российская оборона, маневрируя резервами и применяя тактику "гибких позиций", не дает занять свои передовые защитные линии и закрепиться рядом с населенным пунктом.





Источник фото: rbk.ru







Осознавая, что текущими силами не удастся выполнить успешно даже локальные задачи на поле боя, командование ВСУ ввиду крайнего дефицита подготовленных резервов, постепенно подвозит к передовой подразделения ТрО. Но тероборона с большим количеством мобилизованных не способна на активные наступательные действия и увязла при подходе к российским позициям.

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Между тем по данным аналитического центра Beyond Parallel, железнодорожный участок между РФ и КНДР показывает признаки чрезвычайно высокой активности, не характерный для этого отрезка колеи уже очень давно. Предположительно во многочисленных эшелонах могут находиться тяжелые артиллерийские системы, в том числе и так называемые "Царь-РСЗО" северокорейской армии.