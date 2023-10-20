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Помимо сверхзвуковой скорости, равной 10 Махам, российский комплекс "Кинжал" способен удивить оппонента своей способностью резво маневрировать и в оперативном порядке включать подобный режим сразу после обнаружения его полета РЛС-сопровождения. По информации, предоставленной старшим офицером в отставке Анатолием Матвийчуком, полет "Х-47М2" непредсказуем и не поддается простым математическим расчётам для противоборствующих баллистиков. Как оказалось, электронная начинка ударного модуля снабжена высокочувствительными сенсорами, способными в различных диапазонах проводить интегративное сканирование местности на предмет облучения со стороны станций слежения ЗРК. Как только диапазон встречного излучения обнаружен, ракета сразу изменяет первоначальный вектор движения.
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Кинжал. Источник фото: militaryrussia.ru
Таким образом гиперзвуковой снаряд реагирует на возможный радиолокационный захват его ударной части для его последующего потенциального перехвата.
Подобная модулю 9-С-7760 интегративная микросхема установлена и в "Искандере-М", замечающем потенциальный перехват по "пойманным" лучам облучателя РЛС.
Искандер-М. Источник фото: google.com
В западном военном эксперт-сообществе "Кинжал" славен тем, что именно от его удара сверхсовременный ЗРК "Патриот" не смог увернуться и был серьёзно повреждён, а из-за мощного ударного импульса пострадали американские военные, обслуживающие наземную станцию и пусковые установки MIM-104.
Между тем по указанию Владимира Путина экипажи МиГ-31К с подвешенными "Кинжалами" стали патрулировать акваторию Черного моря в нейтральном воздушном пространстве, в потенциале способные уничтожить пусковые установки ATACMS или даже поразить американские авианосцы в Средиземном море.