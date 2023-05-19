Трое суток назад после атаки аэробаллистической ракеты "Кинжал" силами ВКС РФ по расположению ЗРК "Patriot", в украинской столице могли пострадать действующие военнослужащие американской армии. Такой вариант выдвинул экс-советник министра обороны США, старший офицер Дуглас Макгрегор.
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Отставной военный делает предположение, что контролировать, а иногда и напрямую обслуживать сложный комплекс ЗРК могли американские военные. Правда об этом не говорили на каждом киевском углу, но это прямо подразумевалось. Тем более техника секретная и совершенно новая. Вряд ли украинские военные смогли освоить её в совершенстве за один месяц. Ведь именно столько прошло времени с момента официального признания, что Пэтриот передали в ВСУ.
Источник фото: topnews.ru
Так же эксперт считает, что обслуживающий персонал состоял, как из отставников, так и из действующих военных.
По данным российского МО, в результате массированного удара боевым блоком 9-А-7660, были поражены до полного уничтожения 5 ПУ и станция РЛС захвата и сопровождения воздушных целей. Командование ВСУ пыталось отрицать сам факт прилёта, но за океаном, в частности в Пентагоне, признали момент "взаимодействия" между гиперзвуковой ракетой и одной из пусковых установок. Но по мнению американцев, ПУ не очень "пострадала". И её, уже якобы "починили".