Вероятно это даже были действующие военнослужащие американской армии, обслуживающие "Patriot"

Трое суток назад после атаки аэробаллистической ракеты "Кинжал" силами ВКС РФ по расположению ЗРК "Patriot", в украинской столице могли пострадать действующие военнослужащие американской армии. Такой вариант выдвинул экс-советник министра обороны США, старший офицер Дуглас Макгрегор.

реклама

Отставной военный делает предположение, что контролировать, а иногда и напрямую обслуживать сложный комплекс ЗРК могли американские военные. Правда об этом не говорили на каждом киевском углу, но это прямо подразумевалось. Тем более техника секретная и совершенно новая. Вряд ли украинские военные смогли освоить её в совершенстве за один месяц. Ведь именно столько прошло времени с момента официального признания, что Пэтриот передали в ВСУ.





Источник фото: topnews.ru





Так же эксперт считает, что обслуживающий персонал состоял, как из отставников, так и из действующих военных.

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

По данным российского МО, в результате массированного удара боевым блоком 9-А-7660, были поражены до полного уничтожения 5 ПУ и станция РЛС захвата и сопровождения воздушных целей. Командование ВСУ пыталось отрицать сам факт прилёта, но за океаном, в частности в Пентагоне, признали момент "взаимодействия" между гиперзвуковой ракетой и одной из пусковых установок. Но по мнению американцев, ПУ не очень "пострадала". И её, уже якобы "починили".