В очередной раз мир убедился, что "Вундерваффе" не бывает

Германский журналист Джулиан Рёпке, известный своей открытой проукраинской позицией, всеуслышание с полос журнала Bild рассказал, что западное вооружение оказалось неэффективно во время так называемого украинского контрнаступления на юге Запорожской области. Причем "успех" в несколько небольших сел с разменом на жизнь около 50 тыс. погибших и большое количество уничтоженной техники, в том числе передовых образцов бронетехники, таких как Leopard 2 и Challenger 2, больше похож на "пиррову победу".





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Источник фото: wallpaperaccess.com







И действительно, согласно тексту Рёпке, все эти западные ОБТ, БМП, БТР и броневики оказались попросту в роли "запасных", не сумев преодолеть мощные укрепления, бесконечные минные поля и тяжелые атаки ударных дронов (и возможно русский podlesok). И как выразился обозреватель, всё это богатое западное "наводнение" выполняло несвойственную роль "бронированного автобуса", чем грозной боевой единицы, способной обеспечить превосходство и такой долгожданный прорыв к берегам Азовского моря, а то и к сухопутной границе Крыма. Но как оказалось, четыре месяца в наступлении лишь вызывало неприятие в Вашингтоне и ЕС, крайне недовольных незаметным темпом продвижения ВСУ.









Источник фото: rg.ru







И что немаловажно для иностранной аудитории, со всех этих леопардов и челленджеров, слетел "устойчивый" флер непобедимости и того самого эффекта вундерваффе, создаваемой скрупулезно иностранными же СМИ. Теперь никто не верит в это, что в Брюсселе, что в условном Нью-Йорке.

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А тем временем российская сторона существенно увеличила производство новой техники и модернизирует в промышленных масштабах условно старую до актуальных образцов. Что как подозревают западные масс-медиа, свидетельствует о готовности перейти в зимнее наступление.