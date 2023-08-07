Без газонокосилок и триммеров не обойтись

Уже были кустарники, уже были деревья, а теперь у украинского контрнаступления помимо собственно российской армии новый достойный противник - podlesok. Именно бурьян, выросший на не вспаханных полях Запорожской области стал серьёзной оппозицией успешным действиям украинских штурмовых групп.

Так в издании 19fortyfive решили напомнить о пашне, оставленной без сельскохозяйственной обработки, благодаря жаркому и влажному лету "заколосившейся". Правда вместо культурных пшеницы и ржи на ней уродился знатный бурьян, в материалах американского издания названный подлеском. Именно из-за быстро распространившихся зарослей сорняков, украинской пехоте очень сложно продвигаться вперёд. А вот со стороны россиян, заросли бурной растительности помогают замаскировать позиции и ещё лучше укрывают многочисленные мины, названные в других публикациях "абсолютным оружием" русских.

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Источник фото: google.com





Подлесок по мнению журналистов 19fortyfive, в лучшем виде позволяет инженерным подразделениям ВС РФ скрытно минировать, а украинские бойцы не замечают мины из-за высоких зарослей. Именно подлесок, как считает британская разведка, заставляет "сходить с ума" украинских военных.

Это не было бы смешным, но возможно в будущих своих мемуарах украинские генералы "обвинят" в поражении летнего контрнаступа не умело организованную оборону российской армии, а обычные российские кусты и podlesok.

Для справки. Подлесок - группа лестных растений, выросших в тени возвышающихся деревьев, но не способных "обогнать" по росту своих старших древесных собратьев.