Очередная головная боль для ближнего тыла украинской армии

Пока на Ближнем Востоке, а конкретно в Израиле, "самые лучшие танки в мире" по мнению американского издания военно-аналитического агентства Forecast International, горят от безымянных копеечных дронов, купленных на китайской площадке Aliexpress и поражаются боеприпасами ещё советских гранатомётов, сделанных 50 лет назад, в России продолжают улучшать и без того смертоносный и ставший одним из лиц СВО на Западе прославленный дрон-камикадзе "Ланцет". Так об очередной модернизации ударного БПЛА, пережившего уже третье "издание", рассказали в концерне "Калашников".





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Источник фото: ria.ru







По мнению пресс-службы концерна, производителю ещё рано почивать на лаврах, даже несмотря на высокую боевую результативность своего изделия, получившего восторженную оценку даже среди своего экзистенциального противника, в лице пресс-секретаря группировки ВСУ "Юг" Наталии Гуменюк. Последняя вполне себе официально заявила, что дрон "Ланцет" в своем развитии не остановился и не споткнулся, а спрогрессировал многократно, тая угрозу для "вчерашних" тылов. Так благодаря поступательному пути развития всех тактико-технических характеристик боевого изделия, новая линейка дронов-камикадзе смогла достигнуть максимальной дальности полета в 70 километров вместо первоначальных 40-ка. Тем самым изменив "базовое" понятие безопасного ближнего тыла для украинской армии. Чему немногословным, зато ярким подтверждением может служить поражение истребителя МиГ-29 на воздушной базе в Кульбакино, расположенной в Николаевской области.

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Вместе с тем в ходе своего последнего обновления "Ланцет" получил улучшенные характеристики по части навигации и наведения, - заявил президент концерна Алан Лушников во время проведения Всероссийского оружейного форума.