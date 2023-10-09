Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Почему иррегулярные палестинские отряды смогли нанести поражение израильской армии

Причины и последствия шапкозакидательских настроений в израильской армии глазами автора
[ ] для раздела Блоги
1

реклама

   Весь мир, открыв рты от удивления, не мог поверить, что горстка иррегулярных отрядов ХАМАС и дружественных им группировок, без использования тяжелой военной техники и многотысячной сухопутной армии, буквально на мопедах, лодках и дельтапланах, смогла прорваться на самые укрепленные, как думало большинство обывателей и даже известных экспертов, израильские аванпосты и базы, и устроили там натуральную резню с большим количеством погибших и плененных. Как так оказалось, что донельзя милитаризованное израильское общество, где служат как мужчины и женщины, а пройти срочную службу так же должны оба пола, и даже после окончания оной резервисты обязаны проходить сборы таких же "отставных" каждый год на протяжении до 45 дней, не смогли выдержать полупартизанского набега обозленных палестинцев, у которых априори, считается нет опыта и умений, а тем более успешно противостоять одной из лучших армий мира? И здесь вовсе без иронии и сарказма пишу - ведь мало кто мог до этого момента поспорить, что маленькая страна, живущая в окружении противников куда не посмотри, в среднесрочной исторической линии имела возможность бить куда большие современные армии (кому интересно, именно в ходе войны 1967 года израильская армия смогла в ходе короткой военной компании разбить несколько превосходящих численностью современных армий). Так сказать, израильское государство заслужило свое место под солнцем не по прихоти великих, а непрестанно отстаивая право на национальное государство, буквально вгрызаясь в "обетованную землю". 


реклама



Источник фото: rossaprimavera.ru


реклама



    Странности в происходящем


   До вчерашнего дня считалось, что есть только одна страна с самыми лучшими спецслужбами в мире: и это не США или Россия. Это Израиль, который помимо массовой милитаризации всего и вся, несмотря на маленький размер своей страны как по площади, так и по численности, содержит огромный аппарат спецслужб, способных по приказу достичь любой цели и дотянуться до любого горла противника Израиля. И это не является голословным утверждением или переоценкой возможностей: сколько странных смертей случилось с иранскими учеными, участвующими в местной ядерной программе или иранскими старшими офицерами, погибшими либо в нелепых ситуациях, либо прямо в своей стране, где казалось бы нет места израильским шпионам и диверсантам. И это действительно было так до последнего момента.


реклама



Бойцы бригады "Голани", понесшие высокие потери в противостоянии с палестинскими командос. Источник фото: ТГ-канал "Портфель Генштаба"


   Но каким-то чудом в то трагичное утро субботы участники нападения смогли ввести в заблуждение всё разведывательное сообщество официального Иерусалима. И действительно, как можно поверить в то, что узкий участок территории Газы может скрывать какие-то тайны от вездесущих спецслужб Израиля? Кураторы с большими звездами знали каждый разговор на кухне и заглядывали в самый потаённый уголок бункеров и убежищ клочка суши площадью 365 кв. км. Но бойцы ХАМАС прекрасно зная об этом, смогли обмануть Моссад и иные спецслужбы, используя нестандартную систему связи, действующую без электронных средств коммуникации. 

   Как мы знаем из многочисленных сетевых видео, предварял палестинское вторжение "классический" артобстрел с использованием подручного вооружения в виде самодельных ракетных установок, а после сразу же последовал наскок по земле, воде и воздуху. Как можно было проспать такой маневр, имея одни из лучших в мире комплексов наблюдения?

реклама




Строительство той самой "умной стены", по замыслу израильских инженеров, способной оповестить о проникновении и удержать палестинцев. Источник фото: google.com


   Давно известно, что современные защитные сооружения в виде стен и заграждений уже много десятков лет, где возможны частые несанкционированные перемещения и проникновения, оборудуются всевозможными сигнализационными системами. Тем более это актуально для границы с традиционно испытывающими озлобленность соседями. И тут у Израиля "внезапно" перестали замечать напряженную окружающую обстановку все цифровые камеры и звуковые сенсоры, что в принципе невозможно. А как вам отсутствие пеших и автомобильных патрулей, что определенно нонсенс при охране такого опасного направления? Причем во все это еврейское МО вложило не один миллиард долларов, оснастив охраняемый периметр футуристическими автоматическими пулеметными турелями. И эта "техника из будущего" ничегошеньки не сделала, будучи выведенной из дрона копеечными квадрокоптерами, сбрасывающими гранаты на позиции установок. Ну а дальше на мощных бульдозерах просто протаранили стену с колючей проволокой, а с помощью зарядов взрывчатки проделали проходы в бетонных стенах - и вуаля, дорога к дальнейшему наступлению открыта. Ну а следом передовые ДРГ-группы из-за отключенной сигнализации просто вошли в армейские казармы к ничего не подозревающим спящим солдатам и вывели их из строя безоружных или впопыхах одетой на голое тело амуниции, чему есть масса свидетельств с фото и видео.      


Захваченный Меркава. Источник фото: Телеграм


   Вы наверное удивитесь, но штурмовые отряды палестинских "партизан" не спасовали перед базами с тяжелой армейской техникой и навалом смогли захватить их. Что делали в этот момент часовые и охранные части, сказать трудно.

   И вот ещё что, если даже израильские бойцы и смогли попасть внутрь своего, как оказалось в последствии, переоцененного ОБТ Merkava Mk.4, то это нисколько не изменило ситуацию: группы вторжения, используя хорошо знакомую ВСУ и ВС РФ тактику сброса с дронов, подпалили дорогостоящий "самый лучший танк в мире" копеечным кумулятивным боеприпасом, грамотно попав в слабозащищенный топливный узел. Причем по неизвестной причине грозное танковое орудие было зачехлено, абсолютно не готовое к бою даже с безоружной для танка пехотой. Как была и деактивирована хваленая КАЗ Trophy. И это самые подготовленные солдаты в мире, способные дать отпор?

   Абсолютно противоположное качество координации между двумя противостоящими силами - ЦАХАЛ и ХАМАС. Пока первые уютно спали в мягких постелях и ни о чем не догадывались, когда само вторжение длилось уж больше четверти дня, решив действовать лишь в 15 часов ближе к вечеру, вторые проявили чудеса слаженности и командных действиях, устроив ряд удачных засад, выбив командование 933-й бригады, у которой погиб комбриг.


Командир 933-й бригады "Нахаль" Йонатан Штейнберг, погибший во время засады ХАМАС. Источник фото: mignews.com


   И сделаем промежуточные выводы, что в течение первых 24 часов палестинские ДРГ смогли достичь определенных успехов, которые ну никак не свойственны якобы полностью иррегулярным формированиям:

1. Идентификация и последующее устранение старших офицеров, действующих военнослужащих Армии обороны Израиля (причем кто есть кто, и где семьи командиров живут, бойцы ХАМАС и дружественных им группировок знали заранее, получив данные извне);

2. Вторжения на военные командные пункты израильтян.  


   Касаемо первого пункта: масс-медиа заявляют об ушедших из жизни в результате нападения как минимум 2 генералов АОИ и пленении от 2 до 4 высших офицеров, кроме того погибли 5 полковников, подполковник и майор израильской армии. Причем это не простые старшие офицеры, а именно боевой спецназ - разведка и аналог ССО РФ. По одной из версий всю подобную работу проделали "отряды зачистки", бывшие на момент вторжения активированные знаками извне, до этого дожидавшиеся условного сигнала. Проще говоря, диверсанты УЖЕ были на месте, и это, как вы понимаете вовсе не бойцы ХАМАС. Вот именно из-за действий операторов одной ближневосточной страны командование израильской обороны в секторе Газа и было практически невозможным по причине устранения лидеров.


Та самая компетенция CQB, где на следующих кадрах погибнет встречающий на изготовке нападающего действующий боец израильской армии, прячущийся за углом. Источник фото: скриншот из видео


   Поэтому ещё раз нужно задать самому себе вопрос, могут ли "вчерашние" уличные демонстранты, не имея соответствующей материально-технической базы и опытных инструкторов, за короткий промежуток времени освоить хотя бы навык CQB (ближнего боя), на раз-два выбивая действующих военных на их территории во время штурма баз? Причем это не домыслы автора, а взято с кадров боев, в последствии залитых на просторы мировой паутины. Но это были разумеется лишь простые штурмовики, но очень качественно натасканные лицами заведомо более обученными и с настоящим боевым опытом. И как писалось уже выше, во время вторжения каким-то "случайным образом" стал гибнуть командный состав ЦАХАЛ. Чтобы не быть голословным, вот точные данные: на 9 октября 0:45 по Киеву уже известно, что погиб Ариэль Бен Моше - комроты "Сайерет Маткаль", элиты из элит еврейского спецназа, ближайшим аналогом которого можно назвать отряды ССО РФ. Также погиб и оператор Амит Гетта диверсионного подразделения "Маглан". Это настоящие отборные профессионалы, много выше обычных десантников и морпехов.  

  

Что мы имеем?


рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

   Про то, что якобы 300 повстанцев в тапках на босу ногу на мопедах и прочем гужевом транспорте смогли взять и захватить аванпосты, командные центры и базы хранения одной из лучших армий мира, это всего лишь миф. На самом деле под прикрытием прорвавшихся сквозь проломленные взрывами стены и очищенные от колючей проволоки и легких заграждений тяжелыми бульдозерами простых палестинцев, действовали четко скоординированные отряды военных профессионалов, где на местах атак ждали ещё более мастеровитые ликвидационные команды и диверсионные подразделения из одной нам хорошо известной страны, имеющей свои интересы помимо Ближнего Востока и в других частях мира. Но большое количество боевой работы осуществили и палестинские бойцы, обученные и натасканные как настоящая армия; проводящие операции проникновения сразу с нескольких направлений, имея пехотные штурмовые группы, отряды дельтапланеристов и морских командос. Но координировали все эти группы и отряды разумеется не рядовые члены ХАМАС и прочих бригад сектора Газа, а вполне себе настоящие генералы, откуда эти высшие офицеры, догадаться, опять-таки, не сложно.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

израиль хамас цахал сектор газа палестина и израиль
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор универсального кронштейна Streamplify Mount ARM
2
Обзор и тестирование ноутбука Honor MagicBook X 16 Pro
6
Обзор и тестирование монитора HIPER EasyView SB2707
10
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Hero
8
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A620-PRO WIFI
20
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 Godlike
9
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition
20
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER Expertbox D20
7
Обзор телевизора Hisense U7HQ55
19

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

AFP: ЧВК "Вагнер" за месяц до мятежа заказала спутниковые снимки территории от Украины до Москвы
8
Россия примет на вооружение новейшую систему противокосмической обороны С-550 к 2027 году
3
Холдинг «Росэлектроника» готовится к массовому производству операционных усилителей
5
Список FCC намекает на обновление Steam Deck, но с возможными проблемами безопасности
+
Один из прогнозов говорит о росте XRP до $869–1000, ссылаясь на 39-месячный цикл
1
В Сети появились кадры очередного Leopard 2A6 ВСУ, уничтоженного в зоне проведения СВО
+
Похоже, Sony Bend готовится к выпуску Days Gone 2
1
В ДНР 17 бойцов ВСУ сдались в плен после приказа воевать без снарядов
11
В ночь с 6 на 7 октября ВС РФ поразили пункты дислокации ВСУ и склады с крылатыми ракетами SCALP
+
The Jerusalem Post: армия Израиля сообщила о ракетном обстреле со стороны Газы
+
Майнинговая GeForce RTX 3060 с 3840 ядрами CUDA демонстрирует неплохие результаты в играх
1
Российские инженеры разработали беспилотник из пенопласта, устойчивый к радиоэлектронной борьбе
2
В России начали создавать сотни спутников для мониторинга всей поверхности Земли
8
Игрок из России побил мировой рекорд в игре и был автоматически забанен
3
Politico: Словакия прекращает военную поддержку Украины
+
Рубль дешевеет, а видеокарты NVIDIA в магазинах РФ дорожают
6
Покрытие «Накидка» танков РФ Т-90М «Прорыв-3» может отражать ракеты Javelin
+
Эксперт внес предложение создать особую полицию для хакеров
+
Samsung Galaxy S24 будет использовать чипсеты Exynos и Snapdragon
+
Цены процессоров Intel Core 14-го поколения в испанской рознице неприятно удивили
1

Популярные статьи

Всё, что известно о российской системе ПВО-ПРО С-500 на данный момент
4
Как получить бан аккаунта Genshin Impact, если вместо операционной системы - Linux
64
В США сообщили о секретном оружии способном преодолеть российские С-400 "Триумф" и С-500 "Прометей"
6
Запускаю старую игру в VirtualBox, и пытаюсь играть несмотря на недостатки Linux
26
По Израилю из Сектора Газа выпущено 5000 ракет - началась операция "буря Аль-Аксы"
49
О будущем рынка настольных игр в России
4
Тест и обзор кулера Thermaltake Toughair 710
39
Российский "ядерный поезд-призрак" "Баргузин" создадут за 3-5 лет
7
Пивная кружка – один из символов эпохи СССР
15
Применяем нейросеть Face Swapper - как бесплатно и быстро заменить лицо на фотографии
1

Сейчас обсуждают

Mallory
02:47
Не знаю зачем я правда ему целую простынь написал. Хотя наверное это больше для тех кто прочтет, решит "да бред какой-то", заглянет в комментарии и скажет "да, и правда бред какой-то автор пишет"
Проверяю, можно ли установить OBS Studio в Linux из официальных DEB пакетов
32Влад32
02:44
Автор, как то недосказано у тебя. Продолжи мысль.
Почему иррегулярные палестинские отряды смогли нанести поражение израильской армии
Mallory
02:44
Боюсь ему не подойдет макось. В макоси ведь тоже есть репозитории и консоль.)))) Причем достаточно хорошая. Забавно конечно одновременно видеть жалобу что пакет не обновляли аж четыре месяца и желани...
Проверяю, можно ли установить OBS Studio в Linux из официальных DEB пакетов
32Влад32
02:38
Так это и летят инопланетяне.
К Земле приближается комета, напоминающая корабль «Тысячелетний сокол» из Звездных Войн
32Влад32
02:37
А нету! Все Украине отдали )) А они "налево" спихнули )) ХАМАС их поблагодарил за это. Может там даже кое что из израильского оружия оказалось. Ибо нех было так делать.
Блинкен сообщил о запросе Израиля на дополнительную военную помощь
Nacvark
02:08
Не разбираюсь в этом, но сам факт, что для работы спутникового интернета нужны... спутники. А это космическая программа уже.
"Маск нам не нужен" - в Белоруссии объявили о создании аналога Starlink
Mallory
02:02
"Теперь действительно установлена последняя стабильная версия OBS Studio, а не какая-то тухлая бета-версия из репозитория дистрибутива:" А мог бы просто поставить пакет из ветки sid. Стесняюсь спросит...
Проверяю, можно ли установить OBS Studio в Linux из официальных DEB пакетов
Mallory
02:01
"Так что буду вручную выносить весь мусор из дистрибутива, ведь у меня скачаны пакеты которые устанавливались, так что знаю что именно нужно выкорчёвывать:" Ты реально считаешь себя умнее пакетного ме...
Проверяю, можно ли установить OBS Studio в Linux из официальных DEB пакетов
Mallory
02:01
"Короче, решил вручную дописать до конца название пакета, и о чудо, система прочитала списки репозиториев и скачала пакет с зависимостями без установки, как собственно и было указано:" Естественно, ко...
Проверяю, можно ли установить OBS Studio в Linux из официальных DEB пакетов
Mallory
02:01
Все таки какая-то обучаемость в тебе имеется похоже. Похвально. Молодец. "Конечно я пытался установить OBS Studio из репозитория дистрибутива, ввёл команду, прожал несколько раз TAB, и система мне н...
Проверяю, можно ли установить OBS Studio в Linux из официальных DEB пакетов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем