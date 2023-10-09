Весь мир, открыв рты от удивления, не мог поверить, что горстка иррегулярных отрядов ХАМАС и дружественных им группировок, без использования тяжелой военной техники и многотысячной сухопутной армии, буквально на мопедах, лодках и дельтапланах, смогла прорваться на самые укрепленные, как думало большинство обывателей и даже известных экспертов, израильские аванпосты и базы, и устроили там натуральную резню с большим количеством погибших и плененных. Как так оказалось, что донельзя милитаризованное израильское общество, где служат как мужчины и женщины, а пройти срочную службу так же должны оба пола, и даже после окончания оной резервисты обязаны проходить сборы таких же "отставных" каждый год на протяжении до 45 дней, не смогли выдержать полупартизанского набега обозленных палестинцев, у которых априори, считается нет опыта и умений, а тем более успешно противостоять одной из лучших армий мира? И здесь вовсе без иронии и сарказма пишу - ведь мало кто мог до этого момента поспорить, что маленькая страна, живущая в окружении противников куда не посмотри, в среднесрочной исторической линии имела возможность бить куда большие современные армии (кому интересно, именно в ходе войны 1967 года израильская армия смогла в ходе короткой военной компании разбить несколько превосходящих численностью современных армий). Так сказать, израильское государство заслужило свое место под солнцем не по прихоти великих, а непрестанно отстаивая право на национальное государство, буквально вгрызаясь в "обетованную землю".





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Источник фото: rossaprimavera.ru







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Странности в происходящем





До вчерашнего дня считалось, что есть только одна страна с самыми лучшими спецслужбами в мире: и это не США или Россия. Это Израиль, который помимо массовой милитаризации всего и вся, несмотря на маленький размер своей страны как по площади, так и по численности, содержит огромный аппарат спецслужб, способных по приказу достичь любой цели и дотянуться до любого горла противника Израиля. И это не является голословным утверждением или переоценкой возможностей: сколько странных смертей случилось с иранскими учеными, участвующими в местной ядерной программе или иранскими старшими офицерами, погибшими либо в нелепых ситуациях, либо прямо в своей стране, где казалось бы нет места израильским шпионам и диверсантам. И это действительно было так до последнего момента.





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Бойцы бригады "Голани", понесшие высокие потери в противостоянии с палестинскими командос. Источник фото: ТГ-канал "Портфель Генштаба"







Но каким-то чудом в то трагичное утро субботы участники нападения смогли ввести в заблуждение всё разведывательное сообщество официального Иерусалима. И действительно, как можно поверить в то, что узкий участок территории Газы может скрывать какие-то тайны от вездесущих спецслужб Израиля? Кураторы с большими звездами знали каждый разговор на кухне и заглядывали в самый потаённый уголок бункеров и убежищ клочка суши площадью 365 кв. км. Но бойцы ХАМАС прекрасно зная об этом, смогли обмануть Моссад и иные спецслужбы, используя нестандартную систему связи, действующую без электронных средств коммуникации.

Как мы знаем из многочисленных сетевых видео, предварял палестинское вторжение "классический" артобстрел с использованием подручного вооружения в виде самодельных ракетных установок, а после сразу же последовал наскок по земле, воде и воздуху. Как можно было проспать такой маневр, имея одни из лучших в мире комплексов наблюдения?

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Строительство той самой "умной стены", по замыслу израильских инженеров, способной оповестить о проникновении и удержать палестинцев. Источник фото: google.com





Давно известно, что современные защитные сооружения в виде стен и заграждений уже много десятков лет, где возможны частые несанкционированные перемещения и проникновения, оборудуются всевозможными сигнализационными системами. Тем более это актуально для границы с традиционно испытывающими озлобленность соседями. И тут у Израиля "внезапно" перестали замечать напряженную окружающую обстановку все цифровые камеры и звуковые сенсоры, что в принципе невозможно. А как вам отсутствие пеших и автомобильных патрулей, что определенно нонсенс при охране такого опасного направления? Причем во все это еврейское МО вложило не один миллиард долларов, оснастив охраняемый периметр футуристическими автоматическими пулеметными турелями. И эта "техника из будущего" ничегошеньки не сделала, будучи выведенной из дрона копеечными квадрокоптерами, сбрасывающими гранаты на позиции установок. Ну а дальше на мощных бульдозерах просто протаранили стену с колючей проволокой, а с помощью зарядов взрывчатки проделали проходы в бетонных стенах - и вуаля, дорога к дальнейшему наступлению открыта. Ну а следом передовые ДРГ-группы из-за отключенной сигнализации просто вошли в армейские казармы к ничего не подозревающим спящим солдатам и вывели их из строя безоружных или впопыхах одетой на голое тело амуниции, чему есть масса свидетельств с фото и видео.





Захваченный Меркава. Источник фото: Телеграм





Вы наверное удивитесь, но штурмовые отряды палестинских "партизан" не спасовали перед базами с тяжелой армейской техникой и навалом смогли захватить их. Что делали в этот момент часовые и охранные части, сказать трудно.

И вот ещё что, если даже израильские бойцы и смогли попасть внутрь своего, как оказалось в последствии, переоцененного ОБТ Merkava Mk.4, то это нисколько не изменило ситуацию: группы вторжения, используя хорошо знакомую ВСУ и ВС РФ тактику сброса с дронов, подпалили дорогостоящий "самый лучший танк в мире" копеечным кумулятивным боеприпасом, грамотно попав в слабозащищенный топливный узел. Причем по неизвестной причине грозное танковое орудие было зачехлено, абсолютно не готовое к бою даже с безоружной для танка пехотой. Как была и деактивирована хваленая КАЗ Trophy. И это самые подготовленные солдаты в мире, способные дать отпор?

Абсолютно противоположное качество координации между двумя противостоящими силами - ЦАХАЛ и ХАМАС. Пока первые уютно спали в мягких постелях и ни о чем не догадывались, когда само вторжение длилось уж больше четверти дня, решив действовать лишь в 15 часов ближе к вечеру, вторые проявили чудеса слаженности и командных действиях, устроив ряд удачных засад, выбив командование 933-й бригады, у которой погиб комбриг.





Командир 933-й бригады "Нахаль" Йонатан Штейнберг, погибший во время засады ХАМАС. Источник фото: mignews.com







И сделаем промежуточные выводы, что в течение первых 24 часов палестинские ДРГ смогли достичь определенных успехов, которые ну никак не свойственны якобы полностью иррегулярным формированиям:

1. Идентификация и последующее устранение старших офицеров, действующих военнослужащих Армии обороны Израиля (причем кто есть кто, и где семьи командиров живут, бойцы ХАМАС и дружественных им группировок знали заранее, получив данные извне);

2. Вторжения на военные командные пункты израильтян.





Касаемо первого пункта: масс-медиа заявляют об ушедших из жизни в результате нападения как минимум 2 генералов АОИ и пленении от 2 до 4 высших офицеров, кроме того погибли 5 полковников, подполковник и майор израильской армии. Причем это не простые старшие офицеры, а именно боевой спецназ - разведка и аналог ССО РФ. По одной из версий всю подобную работу проделали "отряды зачистки", бывшие на момент вторжения активированные знаками извне, до этого дожидавшиеся условного сигнала. Проще говоря, диверсанты УЖЕ были на месте, и это, как вы понимаете вовсе не бойцы ХАМАС. Вот именно из-за действий операторов одной ближневосточной страны командование израильской обороны в секторе Газа и было практически невозможным по причине устранения лидеров.





Та самая компетенция CQB, где на следующих кадрах погибнет встречающий на изготовке нападающего действующий боец израильской армии, прячущийся за углом. Источник фото: скриншот из видео





Поэтому ещё раз нужно задать самому себе вопрос, могут ли "вчерашние" уличные демонстранты, не имея соответствующей материально-технической базы и опытных инструкторов, за короткий промежуток времени освоить хотя бы навык CQB (ближнего боя), на раз-два выбивая действующих военных на их территории во время штурма баз? Причем это не домыслы автора, а взято с кадров боев, в последствии залитых на просторы мировой паутины. Но это были разумеется лишь простые штурмовики, но очень качественно натасканные лицами заведомо более обученными и с настоящим боевым опытом. И как писалось уже выше, во время вторжения каким-то "случайным образом" стал гибнуть командный состав ЦАХАЛ. Чтобы не быть голословным, вот точные данные: на 9 октября 0:45 по Киеву уже известно, что погиб Ариэль Бен Моше - комроты "Сайерет Маткаль", элиты из элит еврейского спецназа, ближайшим аналогом которого можно назвать отряды ССО РФ. Также погиб и оператор Амит Гетта диверсионного подразделения "Маглан". Это настоящие отборные профессионалы, много выше обычных десантников и морпехов.

Что мы имеем?





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Про то, что якобы 300 повстанцев в тапках на босу ногу на мопедах и прочем гужевом транспорте смогли взять и захватить аванпосты, командные центры и базы хранения одной из лучших армий мира, это всего лишь миф. На самом деле под прикрытием прорвавшихся сквозь проломленные взрывами стены и очищенные от колючей проволоки и легких заграждений тяжелыми бульдозерами простых палестинцев, действовали четко скоординированные отряды военных профессионалов, где на местах атак ждали ещё более мастеровитые ликвидационные команды и диверсионные подразделения из одной нам хорошо известной страны, имеющей свои интересы помимо Ближнего Востока и в других частях мира. Но большое количество боевой работы осуществили и палестинские бойцы, обученные и натасканные как настоящая армия; проводящие операции проникновения сразу с нескольких направлений, имея пехотные штурмовые группы, отряды дельтапланеристов и морских командос. Но координировали все эти группы и отряды разумеется не рядовые члены ХАМАС и прочих бригад сектора Газа, а вполне себе настоящие генералы, откуда эти высшие офицеры, догадаться, опять-таки, не сложно.