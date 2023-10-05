В Белом доме о проблеме знают и пытаются "что-то" придумать

США задерживаются с очередным пакетом военной помощи для режима Владимира Зеленского, поэтому можно сильно не удивляться, что без поставок Вашингтона ВСУ не смогут показать результат на ЛБС, а спустя короткое время от этого даже откатиться назад со своих позиций, считают обозреватели известного CNN, в своей статье ссылаясь на мнение неназванных функционеров, заседающих в Вашингтоне.

По их мысли, лишённая оружия и финансов, украинская вооруженная группировка быстро получит "полный пакет", состоящий из тотального отсутствия боевой фортуны и способности достигать даже микроскопических задач на малых участках ЛБС. Немудрено сделать прогноз, что такая ситуация может наступить уже спустя полмесяца от сего дня подтверждают свою позицию чиновники Белого дома.

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Источник фото: americanbutler.ru







Не забыли обратить внимание в СМИ и на отставку спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, чей новый приемник, будучи утвержденным лишь только на следующей семидневке, не позволит так быстро утвердить новый бюджет финансовых транзакций для Украины.

И как подчеркивается в новости, вероятность пакета помощи очень скромная. О подобной проблеме знают чиновники Белого дома и стараются ускорить процедуру "вспомоществования" Украине.

Но даже если не получится быстро уладить вопрос с Конгрессом, администрация Байдена подготовила некий "запасной план", дабы положение на протяженной ЛБС не рухнуло.

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Но, как резюмировали на телеканале, обещать ещё не значит выполнить, к тому же у текущего хозяина Белого дома хватает и других куда более важных проблем.