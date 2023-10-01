"Совместная игра" РФ и СА дала плоды. Возможно, "страна-бензоколонка" не даст Джо Байдену стать во второй раз хозяином Белого дома

Как тебе такое, Илон Маск: когда Россия решила запретить экспорт своего топлива, в США "внезапно" значительно выросли цены на бензин и дизель. И тут в Вашингтоне поняли, что проблема шатдауна, а тем более требовательных желаний официального Киева по оказанию военной и финансовой помощи восточноевропейской республике, далеко не в приоритете их политической компании.

Да и местные голоса в грядущих президентских выборах могут оказаться не на стороне текущей власти, допустившей подорожание "крови" американской экономики: нефти и её производных - бензина и дизеля, пишет РИА Новости.

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Источник фото: rbk.ru







Отдельное "спасибо" за все это администрация Белого дома может выразить совместным действиям Саудовской Аравии и России, решившим в ходе кулуарных договоренностей "не сговариваясь" пролонгировать до завершения 2023 года снижение добычи нефти из своих недр. Теперь это решение вызвало подорожание полезного ископаемого до ноябрьских максимумов 2022 года. Тогда один галлон в самой Америке в июне продавался за 5,016 долларов.





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Разумеется, дальше для США всё будет ещё сложнее - 24-часовой дефицит подымется до 3,3 миллиона баррелей, а спрос на черное золото продолжает повышаться.

И как писалось выше, впору кабинету Джо Байдена задуматься: как сохранить за собой или за демократической партией заветное кресло хозяина Белого дома - ведь американцы крайне не любят "дешевый" бензин. И без разницы, какому они политическому лагерю принадлежат.





Источник фото: google.com







"Подарок", не в последнюю очередь благодаря которому нефть стоит теперь недешево, появился в публичной плоскости с 21 сентября, Когда на территории РФ был введен запрет на экспорт бензина и дизельного топлива вне стран

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Официально подобные меры предприняты для насыщения внутреннего рынка и снижения стоимости топлива для потребителей внутри России. Но мы-то с вами знаем, для кого этот "сигнал" и в чем его смысл...