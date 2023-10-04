Из ситуации становится ясно, что арсеналы Пентагона для Украины пусты

США вознамерились передать украинской армии конфискованное вооружение, предположительно принадлежавшее Ирану и отправленное последним в Йемен. В объект потенциальных поставок так же войдут и патроны, сообщает CNN, ссылаясь на свои источники среди руководящих сотрудников МО США.

Такие экстремальные меры стали возможны из-за острейшего дефицита военного снаряжения и расходников в ВСУ, вследствие чего боевым подразделениям сгодятся и такие передачи. Кроме того, из-за правительственного кризиса и юридических сложностей в американском парламенте с голосованием решений, касающихся напрямую военной помощи от США, трансфер конфискованного оружия является пока что единственным выходом в такой сложной ситуации, пишет CNN.

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Источник фото: google.com



В газете сообщили, что публично подобное заявление чиновниками Пентагона, точнее представителями CENTCOM, будет сделано на текущей семидневке.

Но, как и с чисто американской помощью, потенциальные поставки иранского вооружения наталкиваются на юридические проволочки: органы ООН неукоснительно требуют, чтобы данные пакеты оружия и патронов были либо утилизированы, либо никуда не перемещались за пределы склада хранения.





Источник фото: iz.ru







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Вашингтон многократно информировал, что его корабли, патрулирующие Оманский залив, задерживали корабли с иранским военным имуществом. Правда заявления исходили только от Центрального командования армии США.