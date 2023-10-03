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В ВСУ в ярости: Зеленскому стоит сменить свое хаки на галстук и разобраться с коррупцией
Между тем на Западе "под прикрытием" недостаточности финсредств, планомерно продолжают сворачивать спонсорство Киева

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   Владимиру Зеленскому сейчас не позавидуешь - объединенный Запад всеми способами показывает украинскому лидеру так называемую черную метку, а в самой Украине украинские военные необычайно раздражены внутренней обстановкой на фоне безудержной коррупции в окружении своего президента и его показной милитаризацией, где глава страны в явно публичной и демонстративной манере носит одежду цвета хаки. Следовательно, как передает Politico, соборную волю украинских военнослужащих, господин украинский президент должен поменять свой стиль, сменить одежду цвета хаки на строгий деловой костюм и, наконец, вместо пустых слов и пустопорожних обещаний, на деле показать борьбу с коррупцией. Красивые лозунги нужно оставить позади, а не сидеть, бездействуя, - уверены в издании.


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Источник фото: ria.ru


   Так, по словам Владимира Омеляна, занимающего в бытность свою должность министра инфраструктуры Украины, а сейчас ставшего офицером ВСУ, украинские военнослужащие изнемогают от коррупции и требуют что-то сделать с этим. К тому же, когда они проливают свою кровь в пылу сражений с российскими войсками, украинские чиновники в тылу, бросаясь громкими обещаниями и несбыточными посулами, продолжают воровать в столь же громких объемах, совершенно не стесняясь своей деятельности. А ведь мздоимство украинских чиновников уже даже на мировой арене становится притчей во языцех - утверждают они. И на этом фоне западная поддержка может кратно свернуться, тем самым приближая не положительный исход Украины, а её планомерный крах. А ведь им ещё жить в этой стране.


Источник фото: ria.ru


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   Поэтому Зеленскому нужно отказаться от "броского" хаки и камуфляжа, переодеться в костюм с галстуком и действительно радеть за будущее страны, одновременно "присмотреться" к своей команде, погрязшей в темных коррупционных делах, - закончил свою мысль Омелян.

#украина #зеленский #politico
Источник: rg.ru
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