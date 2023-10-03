А кто бы мог подумать, что бесконечное спонсорство не в западном стиле?

Тревожный сигнал или самая настоящая черная метка, стала западная критика в отношении помощи официальному Киеву, написала Politico. Как оказалось, та самая "всеобъемлющая" поддержка США и Европы не может быть бесконечной, а в текущий момент покрывается целой сетью крепких трещин, о чем уже прекрасно осведомлены на Банковой, в том числе и персонально Владимир Зеленский.

Причем последний получает ушат холодного "информационного душа" как со стороны лиц, представляющих свои государства, так и со стороны частных субъектов, но находящихся в публичной плоскости и известных всему миру. Представителем последних считается Илон Маск, публикующий с пугающей периодичностью для восточноевропейской республики антиукраинские выпады.

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Источник фото: kommersant.ru







Теперь слова поддержки, которыми "пичкают" украинского президента на Западе, больше похожи на откровенную, ничем не прикрытую ложь, чем на действительное желание помочь Украине выстоять против наращивающей производство всего и вся, что касается оборонной продукции, собирающиеся с силами России, замечают в популярном издании. И как заключает редколлегия издания, всё что теперь остается Зеленскому, это принять свою судьбу и терпеть, потому что прямо сейчас проходит огромный водораздел по вопросу помочь Киеву выстоять или отдать на ситуацию на откуп Владимиру Путину.

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А между тем и в самом Пентагоне уже откровенно не таясь, публично заявляют, что Украина может рассчитывать на своеобразный "стабилизационный фонд" американского оборонного ведомства, которого хватит лишь на пару месяцев. А что дальше будет, никто и не знает.