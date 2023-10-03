Слишком явное - денег нет, но вы держитесь

Кому, как не Пентагону знать, что без массированной "бомбардировками" черных вертолетов чемоданами денег, можно и "производственный план" не дать. Но для своего "ближайшего" союзника, а именно официального Киева, кажется пришли тяжелые времена. Так по сообщению The Wall Street Journal, имеющего контакты среди высокопоставленных функционеров американского оборонного ведомства, в США есть некая "украинская кубышка", но запасов в ней едва ли хватит на продолжительный срок.

И конкретизируя свой ответ, чиновник МО США прямо сказал, что для этих целей есть 5,2 миллиарда долларов, но такого объема может не хватить для полноформатного удовлетворения нужд украинской армии. Предположительно этого достаточно для "поддержания штанов" на срок до 60 дней.

реклама





Источник фото: ria.ru







И уже официально пресс-секретарь Джо Байдена, Карин Жан-Пьер заявила, что Белый дом располагает некоторыми средствами, способными в скромной манере удовлетворить пожелания Украины в военной сфере, но только лишь те, которые попадают под определение "неотложные", заключила представитель Овального кабинета.

А между тем ещё один чиновник, входящий структурно в Государственный департамент США, даже несмотря на отношение к дипломатическому ведомству, прямо сказал, что Вашингтон проводит политику заморозки в отношении военного вспомоществования Киеву.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Кроме того сейчас у Америки есть куда более существенные проблемы, чем неудавшееся южное контрнаступление ВСУ в районе Запорожской области.