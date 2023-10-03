В ВСУ наступательный потенциал находится на последнем издыхании

Не очень приятные новости приходят для официального Киева из-за океана: как оказалось, финансирование украинской армии находится под большим вопросом, и всё, что может сделать Пентагон для ВСУ на текущий момент - это распечатать "кубышку", запаса в которой хватит лишь на пару месяцев спонсирования военных нужд и потребностей восточноевропейской республики. На фоне таких удручающих вестей российская сторона сегодняшней ночью предприняла наступательный маневр, совершив встречную атаку против украинских сил на ореховском и времевском направлениях. По информации от лидера движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, российские подразделения умело воспользовались оперативной обстановкой на поле боя и и смогли оттеснить на некоторых участках Запорожской ЛБС наступающие силы ВСУ.





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Источник фото: topwar.ru







Предварительно украинская армия попыталась атаковать в районе Вербового, ставя целью продвинуться к Новопрокоповке. Но, как оказалось, этот шаг был прогнозируем с их стороны российским командованием. Поэтому ВС РФ ожидаемо с легкостью прервали наступление и встречной волной пробили брешь рядом с Работино. Продвижение здесь составило несколько метров, - написал Рогов.

Поддержали их и "коллеги" по ратному делу рядом с Урожайным, где наступательный порыв на времевском участке прошел так же аналогично, положительно.

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А между тем западные "союзники" официального Киева, словно не сговариваясь, решили "прикрутить" краник помощи, официально, прикрываясь недостатком средств и непросматриваемой перспективой борьбы с коррупцией на Украине. Причем для Зеленского это явно черная метка.