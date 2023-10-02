Американский филантроп и известный своим эпатажем бизнесмен умеет "в актуальный юмор"

Всемирно известный бизнесмен в одной из своих социальных сетей опубликовал пост-мем с президентом Украины. Сообщение владельца SpaceX и Tesla за пару часов завирусилось, набрав по меньшей мере 40 млн. просмотров и больше 40 тыс. комментариев, что в 4-8 раз больше чем обычно.





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Сама фотография-шутка заключается в картинке с Зеленским, чьё лицо выражает сильное напряжение. Под кадром стоит нижеследующая надпись:





Эпатажный предприниматель, выражающий явную поддержку республиканской партии, при каждом удобном случае пытается уколоть украинское государство.





О том что мем попал "куда надо" и вызвал триггерную реакцию со стороны властей Украины, говорит хотя бы тот факт, что со впечатляющей скоростью появился ответный мем, но уже за авторством украинской стороны. Соответствующее изображение было опубликовано на интернет-странице Верховной Рады. Правда повышенным креативом контент-менеджеры официального Киева не выделились: они просто заменили фото Зеленского на фото Маска, и придумали свою подпись:





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Правда судя по комментариям пользователям украинского сегмента интернета, украинцам перфоманс своей власти не очень-то и пришелся.