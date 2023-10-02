Вот что животворящие слова Дмитрия Анатольевича делают

Пока с завидным постоянством силами российских ВКС РФ выбивается портовая инфраструктура на юге Одесской области, а в Киеве пытаются организовать новый морской коридор из-за нарушения зерновой сделки со стороны восточноевропейской республики, в правительстве Великобритании за эти 48 суток успели сделать дипломатический разворот ровно на 180 градусов. Причем ответ официального представителя туманного Альбиона вряд ли понравится украинскому правительству.

Так Министр обороны Великобритании Грант Шэппс прямо сказал, что его ведомство отказывается направлять свой боевой состав в акваторию Черного моря для сопровождения украинских конвоев, перевозящих зерно. С подобным утверждением вышла новостная заметка The Guardian за авторством Дэна Сабба.

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Фрегат Ричмонд. Источник фото: en.wikipedia.org







В качестве источника для печальных известий для Украины Сабб привел слова высокопоставленного чиновника оборонного ведомства островного королевства, где было сказано без дипломатических экивоков, что ни один корабль "его величества" не отправится в Черное море для снятия блокады украинских портов для вывоза зерна.

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А вот днем раньше Грант Шэппс говорил совсем другие речи, где в своем интервью для The Sunday Telegraph высказался, что боевые корабли Великобритании готовы помочь Киеву в этом вопросе.