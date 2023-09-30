Украинцы должны сказать большое "спасибо" шатдауну правительства США

Украина может "спасти" США, если первая лишится американской помощи. Примерно такими мыслями руководствовался спикер палаты представителей Кевин Маккарти, предложивший сенату отказаться от помощи официальному Киеву, дабы избежать остановки работы правительства, так называемого шатдауна.

В своем объяснении, как утверждает CNN, известный деятель, заметил, что сенат не должен добавлять в смету расходов восточноевропейскую республику, если он поступит ровно наоборот, то США ожидают экономические проблемы, сравнимые с прибрежным цунами.

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Источник фото: ria.ru







Вчера тот самый спикер пытался предложить план по недопущению прекращения работы федерального правительства, но противники его идеи отказались поддержать функционера. Теперь шатдаун неизбежен.

А тем временем не затягивая в долгий ящик, госдеп уже начал готовиться к вероятному кризису, наступающему в аккурат со следующего месяца, если конгресс так и не сможет "проголосовать" бюджетный план на следующие 12 финансовых месяцев.





Источник фото: kommersant.ru





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О том что всё очень не просто, Маккарти, несмотря на партийные противоречия со своими политическими оппонентами из стана демократов, лично обратился к Джо Байдену, сделать "хоть что-нибудь" для спасения от потенциального шатдауна. Но и сам хозяин Овального кабинета всё прекрасно видит и чувствует, что будет, если его партийцам и республиканцам не удастся прийти к обоюдно устраивающему решению.