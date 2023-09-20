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Madarator
Штурмовой спецназ получил гранатометы ГМ-94 для зачисток окопов и укрытий
Долгожданное вооружение поступило в войска с опережением графика

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   Штурмовые группы российской армии досрочно получили в качестве личного оружия 43-мм гранатометы. Вооружение было будто бы специально изготовлено для окопных сражений. О поступлении в войска ГМ-94 сообщил Ростех.


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Источник фото: warfiles.ru


   ГМ-94 представляет собой помповое ружье-гранатомет с подвижным стволом. Вся конструкция весит в пределах 5 килограммов, а максимальная длина примерно 80 сантиметров.

   Первое задокументированное применение состоялось в 2005 году во время нападения боевиков на Нальчик.




   По первоначальной задумке ГМ-94 предназначался для городских боев, но позже его прекрасные боевые навыки стали востребованы при зачистках помещений, таких как подвалы или иные схожие защитные конструкции. А прямо сейчас такой ручной гранатомет незаменим во время противостояния российских штурмовых групп с отчаянно обороняющимся оппонентом в узких лазах и траншеях. 

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   Одним из несомненных плюсов комплекса оружие-патрон является широкая номенклатура боеприпасов: от нелетальных боеприпасов, вызывающих несмертельные поражения, до безосколочных гранат ближнего радиуса действия и уникальных термобарических гранат, превращающих стены в груду строительной пыли и поражающих слабобронированную бронетехнику и личный состав противника.

#гм-94 #оружие штурмовиков #российские гранатометы #ручное оружие
Источник: rg.ru
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