Тяга к гибели у восточноевропейского государства "в крови", объяснил свои шутки-прибаутки бывший глава офиса президента Украины

Украина обязана объявить польскому государству войну. С таких позиций решил пошутить внештатный экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович*.

Как считает отставной подполковник ГУР, пока ещё Украина не "вспомнила себя". А вот объявление войны своей соседке Польше эту ошибку исправит. Ведь такое завершение событий будет как раз прямым и очень жирным намеком на прошлую историю, когда сто лет назад произошел слишком похожий случай. Но нужно отдать должное персонажу, занесенному в список экстремистов и террористов Росфинмониторингом, за способности экстрасенса. Ведь Арестович рассказал, что как только ВСУ объявят войну польской армии, то и конец будет аналогичным, как и век назад.

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В "клинической медицине" это явление называется подсознательной тягой к смерти или попросту мортидо. Хотя причем здесь Польша, когда Украинская народная республика "закончилась" сразу же, как только территория тогдашнего украинского государства была освобождена Красной армией?





Источник фото: rbk.ru





В более прямом ключе отставной спикер украинской власти явно говорит, что высшие руководители республики явно ведут страну в ловушку, ближе похожую на политическое и государственное самоубийство. Именно получение "случайными людьми" властных полномочий ведёт Украину в никуда.

Издалека можно заметить, что Арестович многогранная личность, пытающаяся на волне критики Зеленского и его президентской команды набрать политических очков перед грядущими выборами. И уже после отхватить жирный кусок пирога.





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* Арестович признан террористом и экстремистом Росфинмониторингом.

