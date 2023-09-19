Интересно, сколько из тяжелых бронемашин будут находиться на ходу?

Дания решила передать в ВСУ 45 танков. Для этого республика выкупила 30 ОБТ Leopard 1 и 15 советских Т-72. Соответствующие бронемашины включены в пакет военной помощи для украинской амии, сообщает газета Ekstrabladet. Ещё датское государство известно тем, что в нем проходят тренинги по управлению F-16 для украинских летчиков.

Что интересно, Дания не самостоятельно будет участвовать в выкупе, а с рядом неназванных стран, пожелавших остаться неизвестными широкой публике.

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Источник фото: m24.ru







Ещё ранее официальный Копенгаген вместе с ФРГ и Нидерландами купил по меньшей мере 100 ОБТ Leopard 1. Часть из этой группы танков в количестве 10 бронемашин уже прибыла в восточноевропейскую республику. Причем по информации прессы, поставки прошли с большой задержкой, сорвавшей первоначальные сроки на несколько месяцев.

Известно что Дания поделится и относительно современной модификацией Leopard 2, где 14 актуальных версий тяжелых танков будут переданы в начале следующего года.

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А вот немецких ракет Taurus Киеву пока что придется подождать - на встрече в Рамштайне официальному Киеву отказали в их поставках, заявив, что ему больше нужно не оружие нападения, а комплексы ПВО.