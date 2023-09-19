Из-за побега Максима Кузьминова ВСУ получили целый вертолет с запчастями к военной технике

По вине летчика-предателя Максима Кузьминова лишились жизни двое летчиков, одним из которых мог быть Хушбахт Турсунов, уроженец Таджикистана. О том что погибший 35-летний мужчина родился в среднеазиатской республике и был в составе злополучного экипажа Ми-8, в беседе с RT рассказали его товарищи по Сызранскому высшему военному авиационному училищу.

По словам источника, Турсунов сразу как окончил авиаучилище, отправился в родную республику, где проходил службу на контрактной основе. Но уже в 2015 году вернулся в РФ, где отказался от таджикского гражданства ради службы в рядах российской армии.

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Источник фото: rtvi.com







С Кузьминовым Турсунов прослужил последние несколько месяцев, где отмечал, что первый боится летать рядом с зоной ЛБС. Погибший рассказывал, что "Макс" (прим. Максим Кузьминов) испытывает страх во время полетов, но Хушбахт старался сглаживать углы, не говоря прямо что Кузьминов сильно трусит, он обозначал это как "незначительная слабость" и "легкий мандраж".

Также RT сообщает, что Турсунов отдал службе в ВС РФ больше 5 лет и уже хотел стать гражданским пилотом уйдя в отставку, но как только началась российская спецоперация, не смог бросить боевых товарищей и остался служить.





Источник фото: russian.rt.com







После во время пресс-конференции сбежавший Кузьминов в футболке с украинским гербом рассказал о предполагаемой судьбе двух членов его экипажа, где заявил, что они не захотели сдаваться и "возможно" их ликвидировали.

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Сам Кузьминов предал не только Россию и своих армейских товарищей, но и своего деда - ветерана гражданской авиации, который и привил любовь любимому внуку к пятому океану.