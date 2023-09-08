Но перебежчику радоваться точно не стоит за свою дальнейшую судьбу

Пилот вертолёта Ми-8 Максим Кузьминов, оказавшийся предателем и перегнавший технику ВКС РФ на Украину, оказался ещё и "убийцей" - из-за его действий погибли два остальных члена экипажа, расстрелянные украинским спецназом. О дальнейшей потенциальной судьбе нарушителя воинской присяги в беседе с изданием "Московский комсомолец" рассказал Генерал-майор ФСБ Александр Михайлов.

По предварительным данным, 8 августа Кузьминов совершил перелет через госграницу Россия-Украина и приземлился в заранее оговоренном с украинскими спецслужбами месте. Поняв, что глава экипажа оказался предателем, остальные офицеры попытались добраться самостоятельно к своим, но вероятно их настиг спецназ ГУР. О дальнейшей судьбе российских летчиков рассказал новоиспеченный генерал-лейтенант ГУР ВСУ Кирилл Буданов: Российские бойцы не пожелали сдаться и погибли, сражаясь с превосходящим отрядом украинских коммандос.

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Источник фото: mk.ru







Правда теперь Кузьминову стоит бояться не действий российских спецслужб, легко просачивающихся сквозь российско-украинскую границу, и имеющих возможности наказать предателя справедливым возмездием, а своих новых покровителей из ГУР, получивших пиар на крови российских пилотов. Теперь для украинской разведки предатель-офицер не особенно и нужен, и в целях сэкономить выплаты, его могут под удобным предлогом "не досмотреть" его безопасность. Поэтому, как любят говорить в американских фильмах, бывшему пилоту ВКС РФ нужно отрастить глаза на затылке, а то мало ли что может приключиться?