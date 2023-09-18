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После гибели 2 британских наемников, остальные "дикие гуси" теперь опасаются служить в ВСУ
По странным причинам британские добровольцы исчезают, так и не добравшись до линии ЛБС

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   Доброволец Джордан Чедвик из Британии, решивший встать на сторону Украины и пошедший служить в ВСУ, был обнаружен мертвым в водоеме с перевязанными руками веревкой за спиной. Что интересное, пруд был весьма далеко от мест сражений с россиянами. Согласно информации издания The Sun, имеющей источники среди военных следователей и бывших сослуживцев Чедвика, перед своей смертью подданный британского короля был подвергнут процедуре пыток, а после убит другим британским диким гусем.

   До момента своего переезда на Украину для участия в спецоперации на стороне официального Киева, умерший проходил службу в шотландской гвардии. А уже после пересечения польско-украинской границы попал в секретный отряд с ничего не значащим для стороннего наблюдателя названием "50/50", относящийся к подразделению военной разведки Украины. О смерти своего сына родные британца узнали ещё 26 июня, а уже 7 августа остатки Чедвика привезли в островное королевство, автоматически запустив процедуру расследования. 

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Первоначально на стороне ВСУ воевали наемники из 54 стран. Сейчас таких добровольцев стало несоизмеримо меньше по ряду причин. Источник фото: ria.ru


   Как оказалось, Чедвика подвергли так называемой пытке водой, ведь жидкость была явно не из местного пруда, где нашли бездыханное тело британского подданного. В ходе допросов выяснилось со слов сослуживцев, что погиб потерпевший от рук другого добровольца из Великобритании.

   А на днях страх иностранных добровольцев достиг новых величин, когда в окрестностях города Запорожье был найден мертвым ещё один британский дикий гусь - Дэниел Берк. Наёмник оказался не совсем простым военным: именно он организовал и создал отряд ВСУ "Темные ангелы", состоящий только из иностранных наемников. Но карьера новоиспеченного командира оказалась скоротечной - кто-то в украинском тылу его застрелил.


Британец Дэниел Берк, тело которого нашли в 40 км от линии ЛБС. Источник фото: google.com


   И как констатирует The Sun, подозрительная гибель британских добровольцев в самом что ни на есть тылу бросает в волны непреодолимого страха остальных зарубежных граждан, сильно желавших до этого стать в одни ряды вместе с украинцами против России.

   По ряду неназванных источников, в украинском тылу может действовать одно из диверсионных подразделений МО РФ.

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#the sun #джордан чедвик #дэниел берк #иностранные наемники на украине
Источник: rg.ru
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