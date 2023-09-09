Тело нашли ещё в конце июня, но расследование всячески тормозилось властями Украины

На Украине в одном из тыловых районов в местной реке нашли тело британского добровольца, перешедшего на службу в ВСУ в октябре 2022-го. Но вызывает неподдельный интерес обстоятельства смерти бывшего служащего интернационального легиона территориальной обороны Украины. Погибший 31-летний Джордан Чедвик был найден со связанными за спиной руками в водоеме.

Из этого следует вполне очевидный вывод: гибель была явно следствием насилия и чьим-то злым умыслом.

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По словам родственников Чедвика, весть о погибшем их достигла в конце июня.





Источник фото: google.com







На вопрос членов семьи британца, что случилось с их сыном, официальный Киев провел расследование, но его ход, а так же итоги были засекречены. Разумеется, никаких ответов о печальной судьбе выходца из Бернли, отдавшего четыре года своей жизни службе в гвардии британской армии в 2011-2015 годах и по какой-то причине решившего попытать счастья на Украине, не сообщается.

На данный момент международный скандал только разгорается: по одной из неофициальных версий, между убитым и группой солдат ВСУ мог вспыхнуть внутренний конфликт по результату которого и произошла трагедия.

И тут сразу напрашивается вполне очевидный вывод: о гибели британского "добровольца" узнали и другие иностранные наемники в украинской армии, которые не желают повторения для себя подобной судьбы, лишний раз убедившись, что борьба за свободу и демократия в восточноевропейской республике - это всего лишь умело созданный миф. Абсолютное большинство детей украинской элиты стараются проводить свое время вдали от передовой и того же Работино, не желая освобождать потерянный Бахмут, в лучшем случае "поддерживая" Украину своими тик-токами из Майями или Лондона.