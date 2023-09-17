Традиционный головной убор вызвал широкую улыбку на лице лидера Северной Кореи

Импровизированное турне правителя Северной Кореи по матушке-России продолжается. Во время визита в Приморье Ким Чен Ын не отказал себе в удовольствии примерить шапку-ушанку. Тот самый головной убор, с которым прочно ассоциируется РФ у многих иностранных государств, вызвала бурю восторга у молодого лидера страны-союзника Российской Федерации, о чем незамедлительно стало ясно по свежим кадрам, опубликованным Центральным телеграфным агентством КНДР.





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Источник фото: rg.ru





На фотокарточке Ким Чен Ын обменивается рукопожатием с генералом армии РФ Сергеем Шойгу и одновременно направляет свой взор в камеру. При этом на его голове традиционный головной убор темного цвета, который оторочен коричневым мехом. Весь образ идеально смотрится на северокорейском политике. А ещё внимательный читатель заметит на дальнем плане богато украшенный меч.

В описании к графическому материалу указывается, что между двумя добрососедскими странами наступила эпоха расцвета сотрудничества и узы крепкой, ничем неистребимой дружбы. Ответный подарок получил и Тихоокеанский флот.

В недавней поездке в Комсомольск-на-Амуре Ким Чен Ына особенно впечатлили агрегатно-сборочное производство Су-35 и самолет 5-го поколения Су-57.