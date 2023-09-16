Именно таким образом "аукается" помощь официальным Сеулом ВСУ

Верховный лидер Северной Кореи оказался под большим впечатлением после посещения авиационного производства в одном из регионов России. Согласно Центральному телеграфному агентству Кореи, Ким Чен Ыну понравились и развитые технологии воздушной отрасли РФ. Правитель КНДР побывал на серии военных предприятий в Комсомольске-на-Амуре.

Экскурсию по заводским цехам для высокого гостя совместно провели директор завода ПАО ОАК Юрий Слюсарь, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

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Представительная делегация на одном из оборонных заводов. Источник фото: google.com







Со слов главы КНДР, текущий уровень развития России в области авиации заметно превосходит аналогичный уровень развития конкурентов и делает безопасность страны значительно сильней при гипотетических внешних вызовах.

В пятницу 15 сентября Ким Чен Ын доехал на своем поезде до Комсомольска-на-Амуре, где успел посетить две авиационных фабрики, специализирующихся на боевой и гражданской авиации. Во время экскурсии по предприятиям северокорейский глава лично увидел, как с помощью современных цифровых систем создаются передовые российские образцы, в том числе актуальный Су-25 и перспективный Су-57.