Мир Украины с Россией не выгоден США

Переговоры с Россией для Владимира Зеленского сродни смертному приговору и представляют собой самую непосредственную угрозу жизни. О непростом выборе без выбора украинского лидера рассказал бывший высокопоставленный функционер японского МИД Масару Сато в своем интервью для издания Nihon Keizai.

По словам экс-главного аналитика МИД Японии, Зеленский осведомлен, что как только согласно его росчерку на приказе боевые действия в зоне российской спецоперации будут прекращены, его немедленно повесят. Следовательно текущий лидер украинского государства пойдет до конца, даже если после него закончится украинская государственность. Но для Зеленского это будет уже не важно, так как ему вероятно дадут шанс сбежать вместе со своей семьей.

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Джо Байден по-отечески похлопывает по плечу Владимира Зеленского, как бы намекая, что никуда ты от нас не денешься. Источник фото: ria новости







И как особенно отметил Сато, чиновники Белого дома не дадут разрешения на капитуляцию официального Киева без долгого сражения.

В свою очередь один из функционеров администрации Леонида Кучмы, Олег Соскин, сделал прямое заявление, что как только народ Украины узнает действительные цифры потерь ВСУ, то все правительство и президент страны погибнут.