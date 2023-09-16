А правдивого полтавского военкома официальный Киев хочет наказать

В ВСУ потери достигают 90%, сегодняшним утром такая новость облетела ряд российских и украинских информационных порталов, чем наделала много шума, после чего на украинского военкома-правдоруба Бережного обрушился ушат критики за разглашение цифры реальных потерь. Немногим позже Константин Прошинский, занимающий должность снайпера в одном из украинских подразделений, решил поддержать ныне опального подполковника полтавского ТЦК, признав, что цифры в 80-90% потерь - вовсе не выдумка и не продукт российской официальной пропаганды.

Дабы далеко "не уходить", Прошинский обозначил суточные потери стандартной бригады ВСУ, где признался, что в его группе потери такие же высокие, как и со слов военкома Бережного. Сам "герой новости" служит под Артемовском.

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Источник фото: rbk.ru





Только последние потери ВСУ с начала летнего контрнаступления составляют по меньшей мере 71 тыс. солдат и офицеров. Именно такие цифры привел президент России Владимир Путин.

Между тем на волне неудач и высоких потерь в текущей ситуации на ЛБС Владимир Зеленский под видом борьбы с коррупцией в ТЦК (аналог российских военкоматов на Украине) уволил всех военкомов и решил отменить все выданные после 24 февраля медицинские справки, позволявшие идти не служить в украинскую армию.