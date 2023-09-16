А текущий план по мобилизации удалось выполнить лишь на 13%

Ситуация для ВСУ угрожающая - за последние 12 месяцев украинская армия лишилась до 90% личного состава на поле боя, призванных лишь год назад в осенний период. О непростых буднях людских кадров военнослужащих рассказала местная интернет-газета "Полтавщина". Точные данные изданию предоставил и.о. начальника Полтавского областного военкомата или на современный лад Полтавского ТЦК - подполковник Виталий Бережной.

Так во время проведения плановой сессии Полтавского городского собрания военкоматовский работник поделился данными с депутатами, согласно которым мобилизационный план 2023 года закрыт лишь на 13%, все остальное - острый кадровый дефицит, сообщают РИА Новости.

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Начиная с этого момента большинство медицинских справок, выданных после 24 февраля, будут недействительными и украинцам заново придется доказывать свою непригодность. Источник фото: google.com





Привел и нелицеприятную статистику военный руководитель областного ТЦК, где в количественном числе из 100 новопризванных в подразделения в 2022 году в строю осталось максимум 10-20 солдат, остальные же оказались погибшими на поле боя, получившими ранения и не способными участвовать в боях. По мнению подполковника, власть имущие могли бы помочь организовать процесс по поискам военнообязанных.