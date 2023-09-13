На волне выхода новой марки iPhone аналитики из Picodi México подсчитали, сколько дней нужно копить гражданам разных стран для покупки модного мобильного девайса

С уроками занимательной математики от экспертов Picodi México решили ознакомить своих читателей на портале высоких технологий авторы блога hi-tech.mail.ru. Так журналисты онлайн-издания подсчитали, сколько виртуальный "средний россиянин" должен ни есть ни пить, чтобы купить без кредита долгожданную модель бренда из Купертино - iPhone 15 Pro.

Небольшая предыстория: аналитики с новомодным названием инсайдеры, решили опубликовать грозные прогнозы, что очередная линейка новейших айфонов будут стоить на целых 100, а то и 200 долларов, чем прошлогодние модели "яблока". Но к счастью прогнозы так и остались прогнозами: яблочные фанаты могут оставаться довольны - 15-ые на старте продаж стоят ровно столько же, чем их старшие версии из 2022 года.

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Красиво жить "на все деньги" не запретишь. Источник фото: forbes.com











А в издании Picodi México сделали расчеты, сколько подданным и гражданам великого множества государств на планете Земля необходимо отработать, чтобы приобрести заветный смартфон "базового сегмента" - тот самый iPhone 15 Pro с постоянной памятью в 128 Гб. В западных странах его стоимость 1299 долларов, в РФ эта модель Apple стартует от 154 тыс. рублей.

В импровизированном рейтинге самую нижнюю строчку заняла турецкая республика: среднестатистический "турок в вакууме" будет работать 123 дня - грубо говоря полноценные 4 месяца. Небольшая ремарка - в расчет входят такие условности, что "считается", что потенциальный покупатель откажется от еды, от платежей за квартиру и абсолютно любых расходов.





Источник фото: hi-tech.mail.ru







Наиболее платежеспособными оказались жители скандинавской Швеции: тут северным людям придется отработать лишь 4 дня - и заветный бренд уже в широком кармане.

Но нас больше интересует как дела обстоят "с этим" в Матушке-России, верно? Так при средней зарплате в 53 000 в самой большой стране в мире, оказалось, если взять искомую сумму в 154 тыс. рублей за стандартный новый Айфон 15 Про, то российскому гражданину получится накопить искомую сумму за 64 дня.

И ещё одна занимательная ремарка: по "скорости накопления" нас обогнали и Индия и Вьетнам. А в "абсолютном зачете" мы находились бы на 4-м месте "от дна" сводной таблицы.