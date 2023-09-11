Но все переговоры идут строго кулуарно

Ряд видных оппозиционеров "made in Russia" может выйти на свободу в результате обмена заключенными в рамках теневых договоренностей между Белым домом и Кремлем. Такой информацией располагает авторитетное издание The Wall Street Journal.

По словам журналистов газеты, имеющих надежные источники среди крупных функционеров американского истеблишмента, Алексей Навальный, входящий в список террористов и экстремистов, может быть освобожден и отправлен за границу в обмен на нескольких российских граждан.

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Навальный в Мелиховской колонии. Источник фото: google.com







Одним из таких людей может оказаться Вадим Красиков, обвиненный в убийстве полевого командира из Грузии Зелимхана Хангошвили, сбежавшего в Германию. Правда официальный Берлин в резкой форме опротестовал освобождение Красикова, но кто такой Олаф Шольц (который по слухам не упал во время пробежки, а подвергся так называемому физическому воздействию своей жены из-за пьянки) против мнения того же Джейка Салливана, а тем более Джо Байдена? Тем более представители "града на семи холмах" очень надеются получить назад провалившихся агентов-разведчиков Эвана Гершковича и Пола Уилана, ставших настоящим подарком для ФСБ и пополнивших собой "обменный фонд".

Правда Навальному особо не стоит радоваться от таких "вестей": так как все переговорные процессы идут по закрытым каналам, условия могут измениться. Тем более Навальный при всей к нему любви демократической партии США, не является американским гражданином, и уж точно пострадал не за свою любовь к Америке, в отличие от кадровых шпионов Пентагона.