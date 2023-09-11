Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
Навальный может выйти на свободу в результате обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном
Но все переговоры идут строго кулуарно

реклама

   Ряд видных оппозиционеров "made in Russia" может выйти на свободу в результате обмена заключенными в рамках теневых договоренностей между Белым домом и Кремлем. Такой информацией располагает авторитетное издание The Wall Street Journal. 

   По словам журналистов газеты, имеющих надежные источники среди крупных функционеров американского истеблишмента, Алексей Навальный, входящий в список террористов и экстремистов, может быть освобожден и отправлен за границу в обмен на нескольких российских граждан.

реклама


Навальный в Мелиховской колонии. Источник фото: google.com


   Одним из таких людей может оказаться Вадим Красиков, обвиненный в убийстве полевого командира из Грузии Зелимхана Хангошвили, сбежавшего в Германию. Правда официальный Берлин в резкой форме опротестовал освобождение Красикова, но кто такой Олаф Шольц (который по слухам не упал во время пробежки, а подвергся так называемому физическому воздействию своей жены из-за пьянки) против мнения того же Джейка Салливана, а тем более Джо Байдена? Тем более представители "града на семи холмах" очень надеются получить назад провалившихся агентов-разведчиков Эвана Гершковича и Пола Уилана, ставших настоящим подарком для ФСБ и пополнивших собой "обменный фонд".  

    Правда Навальному особо не стоит радоваться от таких "вестей": так как все переговорные процессы идут по закрытым каналам, условия могут измениться. Тем более Навальный при всей к нему любви демократической партии США, не является американским гражданином, и уж точно пострадал не за свою любовь к Америке, в отличие от кадровых шпионов Пентагона. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#навальный
Источник: topwar.ru
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Суд вынес новый приговор Алексею Навальному - 19 лет колонии особого режима
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Технику ВС Азербайджана, перечёркнутой латинской Z и буквой F, заметили рядом с Карабахом
18
Молдова не захотела отдавать долги «Газпрому», поэтому теперь боится сокращения поставок сырья
13
Т-14 «Армата» снова решено доработать – танки обещают пустить в серию после небольшой модернизации
11
Губернатор Аляски Данливи: Байден превратил США в страну, над которой смеются
+
Польский полковник: солдаты Украины попали в ловушку, став зависимыми от Илона Маска
+
Добровольца из Шотландии, перешедшего на службу в ВСУ, нашли в реке со связанными за спиной руками
+
В соседней галактике обнаружена сверхмассивная черная дыра, пожирающая звезду, похожую на Солнце
+
Рогов: На британские ОБТ объявлена охота - Второй танк Challenger подбит с одного выстрела "Корнета"
1
Морская авиация ВКС предотвратила высадку спецназа ВСУ в Крыму и унитожила три катера с 36 бойцами
6
Новый дрон-камикадзе "Скальпель" скоро будет запущен в серийное производство
+
Искусственный интеллект спрогнозировал цену Ethereum на 30 сентября
1
Киберпанк-боевик Ghostrunner разошёлся 2,5-миллионным тиражом
+
Корабль Virgin Galactic с космическими туристами успешно совершил суборбитальный полет
+
Что означают "секретные" коды, отправляемые по WhatsApp: 1543, 1122…
3
Die Welt: над немецкой промышленностью сгущаются тучи, а пережить зиму без потерь не удастся
+
Илон Маск рассказал, почему Starlink для ВСУ не включили в Крыму
+
Samsung Galaxy S24 Ultra может получить камеру телефото 48 Мп вместо 50 Мп
+
Hill: Белый дом в 2021 году отругал Хиллари Клинтон из-за просьбы к Зеленскому
1
В Сети появились кадры очередного уничтоженного на Украине американского БТР Stryker
1
Центр обновления Windows больше не будет выполнять некоторые обновления
+

Популярные статьи

Зависит ли выбор видеокарты от процессора, и нужно ли экономить, когда речь идёт об игровом ПК
121
Как скачать видеокарту – руководство для чайников
48
ТОП-5 бюджетных блоков питания – рейтинг 2023 года
24
Компактная сборка Mini-Tower в стиле AMD + NVIDIA – игровой компьютер с SSD на 2 Тб всего за 85 000р
15
Когда на самом деле началась Вторая Мировая Война
20
После того как Россия уничтожила множество западных танков, Пентагон отменил модернизацию Abrams
4
Как я познал божественную оптимизацию Starfield
5
Обзор игры State of Decay Breakdown
+
Humble Choice сентябрь 2023 - 8 игр за 1200 рублей
25
На фоне потенциального визита Ким Чен Ына в Москву, рассуждаем чем КНДР может помочь на СВО
1

Сейчас обсуждают

dagnoparte
01:39
Зачем ему на свободу? Там в колонии ему безопасно, а на свободе его американские "друзья" его же и грохнуть могут!
Навальный может выйти на свободу в результате обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном
Вассисуалий Лоханкин
01:13
Внизу коптильня для рыбы?
5800x3d просто имба для дешман-обвеса в отличие от печек Intel
Показывал 3_14sUn
01:10
А почему "возобновят", а не "возобновили и уже выпустили"?
В России возобновят производство танков Т-80
dempsey
01:01
"а тот который 3610 оборотов в минуту набрал вообще высокоскоростной, оон начинает значительно шуметь только начиная от 4000-5000 оборотов в минуту, его предел примерно 8000 оборотов в минуту" C носта...
Впервые за 10 месяцев чищу свой компактный ПК на основе AMD Ryzen 7 2700X и MSI GeForce GTX 1070
LastAtlant
00:59
Почему я плачу кровью... Если хочешь сделать по человечески, купи в леруа уголки люминия, смотри как братья азиаты могут https://m.youtube.com/watch?v=KG9aPo7AxCY&list=WL&index=56&t=265s&pp=gAQBiAQB
Впервые за 10 месяцев чищу свой компактный ПК на основе AMD Ryzen 7 2700X и MSI GeForce GTX 1070
Шамиль Джанболатов
00:46
Так и есть
Ryzen 7 5800X3D или Ryzen 7 7700X — какой процессор выбрать для мощного игрового компьютера
Шамиль Джанболатов
00:45
Что там, Пригожин больше не платит, и работаешь бесплатно?
Илон Маск скрывает возможность использования спутникового интернета Starlink в военных целях
Шамиль Джанболатов
00:44
Взаимно
Илон Маск скрывает возможность использования спутникового интернета Starlink в военных целях
Шамиль Джанболатов
00:44
А где угрозы от официальных лиц Запада или Украины были до того как РФ начала СВО?
Илон Маск скрывает возможность использования спутникового интернета Starlink в военных целях
RandomXP
00:43
На Xeon E5-2690 V4 (14 ядер, 35мб кэша, 3.2ГГц в бусте) + RX 5700XT на высоких настройках 53-58 FPS на 1080р без FSR Из опций графики отключил только размытие - оно мне в принципе не нравится, а ресур...
Как я познал божественную оптимизацию Starfield
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем