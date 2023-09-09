Тактические знаки обычно наносят в период боевых действий

В мировой паутине появились кадры скриншотов, на которых отчетливо видно как к Карабаху большими колоннами движутся войсковая группировка азербайджанской армии с нанесенными тактическими знаками. Причем на грузовиках заметили перечёркнутую латинскую Z и букву F.

Чуть ранее сообщалось и о появлении машин с латинской буквой А вверх тормашками. Предположительно, этот прием был позаимствован у российской армейской группировки, обозначающий потенциальные направления при наступлении. Провластные азербайджанские ТГ-каналы поступают похожим образом, выбирая в качестве "опознавательного" знака своих аваторок символ "∀". После чего просят поступить аналогично своих активных подписчиков.

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Небольшая справка: символ "∀" относится к разделу математической логики и обозначает квантор всеобщности.





Источник фото: Двач







А тем временем вовсе не безучастно за приготовлениями армии Баку наблюдают в соседнем Иране, где ни при каких обстоятельствах не допустят захвата некоторых территориальных образований Армении. В настоящий момент к Нахичеваньской автономии продвигаются военнослужащие Тегерана с сопутствующей тяжелой техникой.





Источник фото: Двач





Поэтому потенциальная оккупация южных районов карабахской республики может дорого обойтись Алиеву.

Правда последний отличается крайне прагматичной политикой и склонен к компромиссам и вдумчивым переговорам в отличие от его армянского коллеги Пашиняна, при каждом удобном случае объявляющим официальную Москву во всех своих бедах и одновременно ищущим у неё защиты.