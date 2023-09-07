Угроза национальной безопасности была предотвращена спецотрядом ФСБ

Группа российских злоумышленников отчего-то решила, что без проблем сможет переправить на Запад детали для боевой авиации. Как оказалось, смелые планы были простым заблуждением, за которое придется заплатить реальными тюремными сроками.

Так по сообщению РИА Новости спецназ ФСБ задержал преступников, непосредственно занимающихся вопросами контрабандных поставок за рубеж.

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Источник фото: forpost-sevastopol.ru







С момента своей богатой противоправной деятельности организованная банда сумела накопить большое количество авиационных узлов и модулей, разжившись существенным количеством наличных денег. Значительная часть деталей предназначалась для вывоза за границу, где последних с большим нетерпением дожидались покупатели, представляющие украинскую армию.

Выражаясь холодным языком цифр, всего было изъято не менее 100 чисто авиационных запчастей и ремкомплектов. А незаконная валютная выручка только от последних сделок составила существенные 117 тысяч долларов и 59 тысяч евро. Но по меткому предположению проводивших задержание оперативников, в ближайшее время зеленые бумажки организованной группе не понадобятся: в местах не столь отдаленных контрабандистам военной продукции может грозить до 12 лет заключения.







