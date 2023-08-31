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Риттер: Как только ВСУ отступят, 6 млн украинцев побегут в соседнюю Польшу
После чего очередной миграционный кризис заставит трепетать весь Европейский Союз

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   Апокалипсис из беженцев в ближайшем будущем ожидает Польшу, как только украинская армия будет разгромлена в ходе неудачного контрнаступления на Запорожском направлении. Именно такая судьба наступит для Варшавы по мыслям известного отставника родом из США - Скотта Риттера. Военнослужащий поделился своими прогнозами в интернет-беседе с сотрудником Гарландом Никсоном в рамках проекта на YouTube.

   Риттер считает, как только украинское командование оступится, а ЛБС со стороны ВСУ начнет стремительно обрушаться, бегущим солдатам и офицерам придется отступать к Днепру, как к последней защитной линии. И вот уже этот рубеж приведет в движение жителей восточноевропейской республики, которым не останется ничего иного, как бежать в сторону польской границы. 

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Польская пресса с тревогой замечает стремительную украинизацию своей страны из-за большого количества жителей соседнего государства, не желающих интегрироваться и ассимилироваться на своей новой родине. Источник фото: google.com


   По словам экс-морпеха, шесть миллионов граждан с желто-голубым паспортом попытаются попасть в соседнее государство. А уже дальше распространятся по Европе, вызвав небывалый кризис в последней. Но первоочередной жертвой такого исхода будет прежде всего Польша.

   Но даже без прогнозов Риттера, жизнь на Украине стремительно ухудшается семимильными шагами, ведь скоро осень, а за ней и зима, а многие объекты критической инфраструктуры уже дышат на ладан из-за грамотных атак со стороны России в прошлом году. Причем хорошо зная это, как местная власть, так и столичные функционеры, не спешат искать выход из ситуации, пытаясь урвать коррупционный кусок пирога западной помощи. Ведь фиаско украинского государства может наступить в любой момент.

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#польша и украина #риттер
Источник: rg.ru
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