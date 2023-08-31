Так и до банок с огурцами дело дойдет

Вместо стандартных ракет класса "воздух-воздух" украинские самолёты могут быть вооружены ракетами AIM-9M Sidewinder. О дефиците воздушных управляемых снарядов в рядах украинской армии сообщает Forbes.

По словам издания, из-за острой нехватки стандартных ракет для своей авиации, киевскому командованию потребовались образцы Sidewinder, использующие головку теплового наведения. Именно такие боеприпасы будут переданы в ближайшем пакете военной помощи от Пентагона. Причем ирония судьбы в том, что первоначально эти ракеты создавались для уничтожения советских МиГ-29 и Су-27. А в связи с текущей тяжелой ситуацией, именно Сайдвиндеры и будут использоваться в качестве штатного вооружения. Но есть нюанс: эти реактивные снаряды созданы американских истребителей и просто так их "подвесить" не получится.

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Ракета является довольно старой и принята на вооружение аж в 1956 году. Версия, которую получит Украина, была создана в 1984 году. Источник фото: military.com





По сведению газеты, для решения проблемы "портабельности", украинским инженерам пригодится опыт польских коллег, которые на протяжении долгого времени пытались приспособить изначально наземные образцы для своих воздушных машин. В итоге варшавским специалистам сделать это удалось. Для этого были использованы американские направляющие LAU-129 и модули интегрирования управляемым вооружением.

Но как пишут военные эксперты, этот процесс дело не "ежеминутное".