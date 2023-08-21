Устройство получилось недорогим, но эффективным

Учащиеся в соавторстве с преподавательским составом Тамбовского государственного технического университета создали контур электромагнитного поля, способного защитить определённую зону в 3D-пространстве от атак БПЛА малого и сверхмалого размеров. Устройство было продемонстрировано в рамках форума "Архипелаг 2023".

По словам спикера проекта, прибор генерирует помехонаправленное поле, способное своим электромагнитным воздействием блокировать управляющий сигнал от оператора дрона, причём "забиваться" может как весь радиочастотный диапазон, так и рабочая частота конкретного БПЛА-аппарата.

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В интенсиве под патронажем ректора НГУЭУ встретилось 1000 участников и 300 волонтёров, объединённых в рамках проекта "Архитектура неба". Источник фото: nsuem.ru





Казалось бы, при широком ассортименте на сегодня различных "противодронных" гаджетов, разработка коллектива запоздала и не сильно отличается от подобных предложений конкурентов. Но это не так: разработчики задействуют в своём устройстве передовые технологии в виде нейросетевых программ, способных проявлять некий избирательный "интеллект" против конкретного дрона.

Кроме того, одним из важнейших преимуществ перспективного комплекса можно назвать его относительно невысокую стоимость и небольшие требования по мощности питания и излучаемой энергии. Система уже собрана и прошла ряд тестовых заданий.