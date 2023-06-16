Российские оружейники, занимающиеся разработкой электронных средств противодействия технике противника, представили новый комплекс противодействия FPV-дронам. Инженеры "Росэлектроника" получили возможность отгружать средство защиты от беспилотных летательных аппаратов в действующие войска.
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Про усовершенствованную версию FPV-глушилки рассказал Андрей Сорокин, занимающий должность директора по развитию бизнеса НИИ "Вектор". Так же бывший непосредственно разработчиком электронного "подавителя".
Источник фото: rg.ru
До сего момента была выпущена версия "Серп-ВС5", способная с радиусом активного действия в 5 километров находить беспилотники вокруг своей оси с углом обнаружения в 360 градусов. Как только неопознанный БПЛА идентифицировался, канал управления дрона разрывался, тем самым дезориентируя технику в пространстве.
Электроника военного гаджета подавляет сигналы, распространяющиеся с частотой 400 Мгц. Так же она справляется с глушением сигналов GPS, ГЛОНАСС, Beidou. Но и "забивка" канала Wi-Fi ей по зубам.
Российские оружейники так же создали и другие аналоги борьбы с дронами. Например с помощью так называемой дронобойки отечественные бойцы сбили украинский дрон "Лелека-100" в зоне проведения СВО.