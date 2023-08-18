Есть шанс, что Украина не получит требуемые Байденом 20 млрд долларов

На Украине пора заволноваться: безоговорочная некогда политика поддержки официального Киева стремительно тает и происходит это не где-нибудь в государстве, терпящем неимоверные убытки по причине отказа от российского газа и тем самым удорожания своей продукции, превратившейся мигом в не конкурентоспособную, а в самих США.

Так в Вашингтоне часть американских конгрессменов, поддерживающих республиканскую партию, высказались против поддержки Украины и отправки нового пакета помощи. Связано это прежде всего с отрицательным прогнозом разведывательных органов США насчёт летнего украинского контрнаступления, забуксовавшего на своём старте.

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Источник фото: google.com





Как информирует Washington Post, секретный анализ аналитиков из разведки утверждает, что ВСУ не смогут дойти до ключевой точки на Запорожском направлении - города Мелитополь. Негативный прогноз вызвал ряд склок среди американских парламентариев. Часть высокопоставленных конгрессменов были явно против выделения 20 млрд. долларов американских налогоплательщиков, остальные же, среди демократов и республиканцев были недовольны отказом Белого дома в выделении более "ультимативных" средств вооружения ВСУ.