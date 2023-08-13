Корабль следовал в украинский порт Измаил

Во время несения боевого патрулирования в Чёрном море корабль надводного состава ЧФ РФ "Василий Быков" предупредительным огнём вынудил замедлить ход и остановиться сухогруз под флагом Палау. Как оказалось, зарубежный сухогруз хотел прорваться в украинский порт Измаил, но действия российских моряков заставили подчиниться иностранный экипаж в соответствии с оказываемым давлением и выполнить законные требования военных, осуществляющих охрану морской акватории.





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Патрульный корабль проекта 22160 вооружён ракетно-пушечным вооружением, в том числе и КР "Клабир". Источник фото: vz.ru





Так по сообщению ТГ-канала МО РФ, на юго-западной оконечности Чёрного моря был замечен сухогруз "Сукра Окан", не ставший реагировать на требование остановиться для проведения законных мероприятий патруля. Для принуждения сделать это капитаном военного корабля был открыт предупредительный огонь и поднята морская вариация вертолёта Ка-29 с десантом бойцов. По результатам решительных действий российской стороны, экипаж иностранного судна был вынужден подчиниться и предоставить свой корабль для досмотра. После законной проверки сухогруз проследовал к своей конечной точке назначения в украинский порт. Что перевозило зарубежное судно, не сообщается, но впечатлений экипажу хватит надолго.